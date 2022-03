Alexis Ayala, el niño que soñó con ser actor

Durante 33 años de trayectoria artística, David Alexis Ayala Padrón, mayormente conocido únicamente como Alexis Ayala, ha logrado convertirse en un famoso productor y actor en México y Latinoamérica con sus producciones que han marcado época.

Alexis Ayala nació el 9 de agosto de 1965 en la ciudad de San Francisco, California, pero fue en México donde pudo tener una exitosa y ascendente carrera como actor, en donde ha protagonizado más de 26 novelas, 40 obras de teatro y 11 películas.



En entrevista exclusiva para Organización Editorial Mexicana, Alexis Ayala dijo que desde muy pequeño y con el impulso de sus padres fue como comenzó su carrera como actor.



“Desde niño, yo veía la tele, había un programa que se llamaba ´Siempre en domingo' y yo veía a Menudo y a otros grupos, y les decía a mis papás 'un día me van a ver ahí en la tele', obviamente en ese tiempo yo no sabía si quería cantar, si quería bailar, si quería conducir, no tenía ningún entendido, era muy niño, lo único que sabía es que ahí quería estar”, mencionó.

A la edad de nueve años, Alexis Ayala comenzó a tomar de manera formal la actuación, sin embargo, no fue hasta años después que Alexis comenzó a participar en pequeñas producciones como extra o parte del equipo de stunts.

Años más tarde y con un arduo trabajo detrás, Alexis Ayala comenzó a destacar en una gran cantidad de melodramas, entre las que destacan “Cuando llega el amor”, “Mi pequeña soledad”, “En carne propia”, “Cadenas de amargura”, “La pícara soñadora”, “Baila conmigo”, “Los parientes pobres”, “Agujetas de color de rosa”, “Confidente de secundaria”, “Hotel paraíso”, “Huracán”, “Cuento de Navidad”, “Tres mujeres”, “¡Amigos x siempre!”, “Carita de ángel”, “Atrévete a olvidarme”, “Así son ellas”, “Amarte es mi pecado”, “Contra viento y marea”, “Barrera de amor”, “Yo amo a Juan Querendón” y “Juro que te amo”, novelas en las cuales ha demostrado el sueño que desde niño tenía y su pasión por hacerlo.



Tras 33 años de carrera, Alexis Ayala se encuentra manteniendo aquella emoción por realizar un casting para una novela, serie o película como la primera vez.



Finalmente, Alexis se encuentra preparándose para una nueva etapa en su carrera, ahora en el ámbito de comedia, además de estar más activo que nunca a través de las redes sociales.