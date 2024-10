Alex Kapranos y Bob Hardy, de Franz Ferdinand, hablan de su pasión por la música en vivo

Para Franz Ferdinand, un concierto es como una especie de ritual, donde el público se deja guiar por sus instintos más primitivos, y comienza a cantar y danzar al ritmo de la música.

“Es una necesidad humana básica el reunirse y tener una forma de celebración masiva. Desde una perspectiva antropológica e histórica lo ves”, opinó Alex Kapranos, vocalista y guitarrista de la banda escocesa en entrevista con El Sol de México.

“La música y el baile liberan químicos en tu cuerpo, son los opioides que tu cuerpo libera naturalmente al hacer ejercicio y escuchar música, si lo juntas, estás literalmente drogado con esos químicos”, agregó.

Desde su fundación en 2001, han hecho una serie de giras por todo el mundo, y su amor por estar arriba del escenario ha crecido más y más. Entre risas, Kapranos y el bajista Bob Hardy, revelan que incluso cuando finalizan un tour sienten una especie de síndrome de abstinencia, y les cuesta trabajo encontrar una actividad que llene ese vacío.

“Puede ser brutal, especialmente cuando se trata de la promoción de un disco, que toma alrededor de dos años, llegas a casa y te preguntas quién eres si no estás haciendo eso”, comentó Bob. “Cada que regreso tengo que encontrar nuevamente mi existencia, me siento un poco diferente de como me fui”.

El bajista de esta agrupación intérprete de éxitos como “Take Me Out” y “Walk Away”, detalló que cuando acuden a algún show mientras están entre giras, se llegan a preguntar qué sentirán sus colegas que están tocando en vivo, y hasta les resulta extraño cuando vuelven a tener sus instrumentos en mano.

Le pierden miedo al miedo

El próximo 10 de enero de 2025, los cuatro veces ganadores del premio NME (otorgados por la revista británica homónima a figuras destacadas de Reino Unido) presentarán su disco “The Human Fear”, el cual tiene como hilo conductor los temores que los seres humanos tienen a lo largo de su vida.

Alex explica que el nombre del álbum llegó a sus mentes hasta el final, después de percatarse que varias canciones abordaban ese tema. “Una canción es sobre el miedo a dejar una institución, otra sobre el miedo de dejar una relación, y una más sobre el temor a quedarse en una relación. El miedo es fascinante, es quiénes somos”.

El cantante agregó que en sus 52 años de vida, su concepto del miedo ha cambiado, e incluso se ha percatado de que esa sensación es parte de la existencia humana, y es algo con lo que debemos aprender a convivir, y es un término que se usa para explicar un grupo de emociones complejas.

“Antes estaba aterrado con la idea del miedo, tal vez dejaba que me debilitara más cuando era joven. Ahora lo entiendo como una energía positiva también, y superarlo es el mayor sentimiento de logro en tu vida. Subir al escenario o invitar a salir a alguien, todas las cosas buenas de la vida tienen un poco de miedo”.

Este álbum, que se compone de 11 canciones las cuales fueron grabadas en Escocia, fue producido por Mark Right, quien ya había trabajado con ellos en 2013, en el disco “Right Thoughts, Right Words, Right Action”.

Bob confesó que en su juventud tenía la necesidad de ocultar el miedo, pero ahora sabe convivir con él. Uno de sus temores en esta etapa de su vida es precisamente la reacción de sus fans antes de lanzar un nuevo material.

“Es una combinación de emoción, no sabes qué pasará cuando la gente lo escuche. Por una parte me alegra, pero también me pregunto si les gustara, y a la vez me recuerdo que tengo que saborear este momento”, cuenta entre risas.

Al preguntarles qué suelen hacer el día del lanzamiento de un disco, ambos se quedan pensativos, y concluyen que no tienen un ritual como tal para conmemorar la fecha. Sin embargo, justo antes de finalizar la entrevista, Alex recordó un buen restaurante en Francia (país donde actualmente reside), y concretaron una cita para ir a cenar el día 10 de enero.

Franz Ferdinand ofrecerá un show en el Frontón México el 10 de octubre y el 12 estará en el Festival Pulso GNP de Querétaro. Asimismo, abrirán los conciertos de The Killers, que se presentaron este sábado en el Estadio GNP y actuarán el 9 de octubre en el Estadio Banorte de Monterrey.