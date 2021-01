Ale Robles logra éxito en “Imperio de Mentiras”

Alejandra Robles Gil, quien da vida estupendamente bien a María José Cantú habló del próximo sorpresivo desenlace de la novela “Imperio de Mentiras” que se transmite por El Canal de las Estrellas.

En entrevista vía telefónica con “El Sol de Irapuato”, la guapa actriz originaria de la Ciudad de México adelantó que la novela protagonizada por Angelique Boyer y Andrés Palacios llegará a su fin el 17 de enero y que el público no se lo puede perder porque estará muy bueno.

⬇️Da clic aquí⬇️

Gossip “Sola” nuevo tema de Hanssel

Sobre su personaje de “Majo” comentó que se la pasado sufriendo mucho en la historia y que los momentos de felicidad que ha tenido han sido muy pocos.

Al abordar el tema de la exitosa telenovela comentó: “me ha dejado muchas satisfacciones, el elenco es de primer nivel, humanamente hablando mis compañeros son maravillosos, tienen un corazón enorme, ha sido muy gratificante para mi trabajar con ellos, he aprendido mucho de de cada uno”.

Continuó: “es la primera vez que me pasa en mi carrera, lo agradezco porque no siempre pasa que el elenco tenga una misma filosofía de trabajo, una misma armonía, yo lo valoro, he crecido como actriz, es una gran lección y el cariño de la gente con este personaje ha sido de lo mejor no me lo esperaba, me lo llevó en el corazón para toda mi vida”.

Al hablar de las grabaciones dijo que comenzaron en marzo y terminaron en noviembre, realizaron algunas locaciones en Acapulco y Valle de Bravo porque la mayor parte de la historia se grabó en la Ciudad de México.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Alejandra RoblesGil (@alejandraroblesgil)

Sobre Imperio de Mentiras resaltó: “el proyecto se hizo de gran calidad, no solamente actoral, a nivel fotografía, dirección e iluminación, realmente todos los aspectos fueron muy bien cuidados para que saliera una novela de gran calidad, ha sido un gran reto y el resultado se vio en pantalla”.

Para dar por terminada la interesante plática con este matutino, dijo: “le quiero dar las gracias al público por todo el apoyo que le han dado a Imperio de Mentiras, que hayan seguido esta gran historia que los ha mantenido en suspenso, les agradezco que se hayan involucrado tanto con esta historia de amor y de mentiras”.