Al Pacino, de mandadero a estrella de Hollywood

Egresado del célebre estudio de Lee Strasberg, en Nueva York, Al Pacino es considerado uno de los mejores actores del mundo y uno de los más premiados. Su memorable actuación en la trilogía El padrino, interpretando el papel de Michael Corleone, asimismo es considerada una de las mejores en la historia del cine. El intérprete de icónicos filmes como Serpico y Tarde de perros, cumple hoy 80 años de vida.

Alfredo James Pacino nació el 25 de abril de 1940 en el barrio este de Harlem, en la Urbe de Hierro y comenzó su carrera hace medio siglo, después de haberse ocupado como mandadero, ayudante de camarero y empleado en una oficina postal para costearse sus estudios de actuación.

A veces dormía en la calle. Hijo único, sus padres, de ascendencia italiana, se divorciaron cuando él tenía dos años de edad.

Alfredo soñaba convertirse en estrella de beisbol, así que optó por abandonar la escuela secundaria, pero pudo más su inclinación por el arte dramático, de manera que en 1969 debutó en el cine con un breve papel en la cinta Me, Natalie, conquistando dos años después elogiosas críticas por su interpretación de un adicto a la heroína en The panic in Needle Park.

Más de medio centenar de películas integran su filmografía, pero también, este afamado actor se hizo presente de una forma admirable en el teatro y la televisión; de ahí que además del Oscar, Al Pacino se ha hecho acreedor a los premios Tony y el Emmy, lo mismo que a los Globos de oro y fue galardonado con el premio Cecil B. DeMille por toda una trayectoria en el cine, el premio del Sindicato de Actores, reconocimiento del American Film Institute, la Medalla Nacional de las Artes, el premio británico BAFTA y, por si faltara algo, el premio Donostia del Festival de San Sebastián, lo que lo convierte en uno de los actores más galardonados en el mundo.

Actor, productor, director y guionista, el gran astro de Hollywood es también intérprete de cintas como Scarface, en la cual encarnó a Tony Montana; Dick Tracy, The insider, Justicia para todos y Perfume de mujer, ésta, que le dio a ganar el Oscar en 1992 por su estupenda interpretación de un teniente coronel privado de la vista.

Es impresionante, pues, la trayectoria artística de Al Pacino, un histrión fuera de serie quien además cursó estudios en el HB Studio de Herbert Berghof, donde conoció a quien sería su principal mentor y mejor amigo, el maestro de actuación Charlie Laughton (ojo: nada que ver con el actor inglés Charles Laughton).

ABAJO DEL ESCENARIO

Y aunque nunca contrajo nupcias, Al Pacino es padre de tres hijos: Anton James y Olivia Rose, que procreó con la actriz Beverly D’Angelo; y Julie Marie, producto de una relación con la maestra de actuación Jan Tarrant.

Apuesto el hombre, se le adjudican relaciones sentimentales con las actrices Diane Keaton, Tuesday Weld, Kathleen Quinlan, Marthe Keller, Lyndall Hobbs y Meital Dohan, además de la argentina Lucila Polak.