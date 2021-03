Adriana Salcedo tuvo un triunfo agridulce en MasterChef 2021

Adriana Salcedo se levantó con el triunfo de la octava temporada de MasterChef México 2021, algo que muchos seguidores del programa aseguraban se sabía desde hace meses cuando su hermana Elvia presumió en Facebook un boleto para viajar a la final del show de cocina.

Las redes sociales se encendieron asegurando que hubo favoritismo por ella desde el inicio del programa. Y una vez que fue anunciada como ganadora, las críticas por el resultado inundaron Twitter con varios trending topics.

Pero esto no le quita el sabor de triunfo a Adriana Salcedo, quien a pesar de los señalamientos sólo tiene palabras de agradecimiento a seguidores y opositores. “No tengo con qué agradecer a MasterChef México 2021, a la gente que me ha seguido, también a las que me han dicho cosas feas, que me han insultado porque han sido parte de este proceso de mi crecimiento. Estoy agradecida con todo y todos”.

La originaria de Sinaloa confiesa que de las cosas más duras que enfrentó durante su paso por el reality, fue recibir los ataques del público en redes sociales.

“Soy humana y llegó un punto en el que me dolió mucho. Pero eso me ha ayudado y preparado para ser más segura. Las personas no me conocen, sólo me ven dos horas a la semana y pueden juzgar mil cosas de mí, pero yo estoy segura de quién soy y de dónde vengo”.

Salcedo tuvo como competencia a Itzel Paniagua y Erubiel Sosa, quienes lograron el segundo y tercer puesto de la competencia, respectivamente. Los concursantes realizaron un menú de cuatro tiempos, además de un reto donde tuvieron que preparar un coctel en 75 minutos.

La propuesta de Adriana consistió en Raíces, un sope de pulpo en adobo como entrada; Fusión de culturas, una carne estilo oriental con estilo sinaloense; un fondo de verduras con tamarindo y de postre un tamal de elote llamado Recuerdo de otoño que convenció a los jueces.

“Siempre seguí los consejos de los chefs. Aunque no estuviera de acuerdo siempre los escuché y tuve la humildad para aceptar sus regaños porque sabía que era para crecer y creo que esa fue la clave para ganar”.

El millón de pesos que forma parte del premio que reciben los ganadores, será para continuar su formación académica, pues asegura que este programa fue apenas el inicio de su carrera en la cocina.

“Quiero que pronto sepan qué proyecto trago porque creo que el sueño de todo amante de la cocina es tener su propio restaurante y dejar su esencia en sus platillos, así que espero pronto espero darles la noticia de que ya estoy emprendiendo algo”.

La mira está en un proyecto de repostería, adelanta la ganadora. “Estoy empezando a mentalizarme con los postres porque es lo que más me gusta, es algo que había soñado independientemente de MasterChef; siempre he querido hacer mi propia repostería así que siento que por ahí irá la cosa”.

Sinaloa y la Ciudad de México serán las sedes en las que Adriana quiere iniciar sus proyectos en la cocina. “Yo soy sinaloense y me gustaría que mi primer restaurante esté allá. Pero la verdad aquí en la ciudad tengo varios proyectos ahora así que voy a tener que dividirme entre allá y acá”.