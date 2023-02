¡Aaah "Medio Metro"! Se va de gira a Colombia, Honduras y El Salvador

León, Gto. (OEM, Informex).-En un mes le cambió la vida al leonés que se diera a conocer por sus pasos de baile. Los reflectores se inclinaron hacía él de 48.000 mil seguidores, en tres semanas consiguió 198.000 mil en Facebook, está por comenzar gira por Colombia, lanzar línea de ropa y ya piensa en grabar un disco.

En entrevista con Organización Editorial Mexicana (OEM), José Eduardo Rodríguez Anguiano, platicó que su vida ha cambiado gracias a las redes sociales y el apoyo de la gente se tuvo que mudar a Puebla para atender sus compromisos de trabajo.

“Simplemente estoy feliz, por todo lo que está pasando, no tengo palabras de agradecimiento, solo puedo decir que le estoy echando muchas ganas”.

REGISTRA SU NOMBRE

Con registro en mano presume ser el Medio Metro Oficial, gracias a que hace unos días recibió los derechos del nombre. Expresó que fue un regalo, pero no específico quien le dio esta sorpresa y afirmó que cuenta con el nombre con todas las de la ley.

...Por lo cual invito a las personas que estén haciendo uso de el nombre del personaje a una conciliación con mi equipo legal para poder llegar con buenos términos y dejemos de confundir a la gente.



Su amigo de siempre : José Eduardo.



MEDIO METRO EL ÚNICO Y ORIGINAL DE LEON GTO — Medio Metro oficial (@MedioMetro_Ofi) February 21, 2023

Sobre la existencia de otros personajes similares a él, para el leonés no existen: “La verdad yo no envidio a nadie, pero la verdad con el dolor de mi corazón el nombre ya nadie lo va poder utilizar”, pero comentó que no quiere tener problemas con nadie y espera poder llegar a un convenio y arreglar las cosas, dijo no saber que procederá legalmente, si otras personas continúan utilizando su marca.

Con sus ex compañeros de Sonido Pirata, dice que todo bien, que no hay ningún problema, pero cada quien por su lado.

PUEBLA

Por cuestiones de compromisos cambió su residencia a Puebla, en ese estado es donde más le salen eventos además de ser estratégico para moverse a diferentes puntos, el influencer vive con su manager y su novia Lupita.

SE INTERNACIONALIZA

Varios días Medio Metro, se ha vuelto tendencia en redes sociales, por lo que ha sido buscado en otros países.

El 1 de marzo comienza su gira en Colombia durante 5 días estará en eventos y dará entrevista en aquel país, luego visitará Honduras y El Salvador, en nuestro país tiene presentaciones en Oaxaca y Jalapa.

Con el lanzamiento del tema “Pal piso” con Dj Bekman y El Habano tiene pensado lanzar un disco de cumbia y reggaetón.

SORPRESAS

Otros proyectos que tiene el leonés es sacar una línea de ropa con su nombre, camisas, chamarras y gorras, estarán a la venta en dos meses aproximadamente.

Otra noticia que dio es que ya no utilizará la ropa del Chavo del 8, junto a su equipo de trabajo planean sacar otros personajes, adelantó que pronto lo veremos con vestido de pachuco y capitán.

“La verdad no quiero tener problemas, como ya tengo registrado el nombre, no quiero tener problemas con nadie”.

CON LEÓN EN LA PIEL

Aunque no sabe cuándo va a regresar a León, quiere dejar en alto a la ciudad que lo vio nacer.

“A toda la gente de León, los quiero mucho a todos, gracias por su apoyo, la verdad yo estoy echándole ganas, estoy muy orgulloso de ser leonés, hay que darle duro para que León sea muy conocido y que sea una ciudad muy famosa”, finalizó.

EL DATO