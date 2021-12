La Chef Betty Vázquez, una gran exponente de la gastronomía mexicana

La Chef Betty Vázquez, una mujer que aplica sus emociones en cada platillo que prepara, por lo que espera una gran final de parte de los 4 participantes de Master Chef Celebrity.





Espera una gran final de parte de los 4 participantes de Master Chef Celebrity.





“Son celebridades que han mostrado su lado humano, sin caretas, ni poses, y que a lo largo de estos meses han demostrado su habilidad en la cocina, hay quienes aseguraban no cocinar y ahora lo hacen muy bien” refirió la Chef.

“Esperamos platillos a la altura de un programa y de una preparación de más de 18 semanas, en donde han demostrado que pueden hacerlo y hacerlo bien; deberán presentar una entrada, un plato fuerte y un postre”, dijo.

Además confirmó que dentro de los platillos de Paco Chacón, habrá fresas.

Paco es un digno representante de Guanajuato, aseguró, pues siempre habla y muestra las riquezas gastronómicas del Estado. “Guanajuato es un estado que lleva de la mano el turismo y la gastronomía; su comida tradicional es importante”.









Los cuatro finalistas, Stephanie Salas, Paty Navidad, Paco Chacón y Germán Montero deberán cuidar cada detalle, pues la mínima equivocación los sacará de la oportunidad de llevarse el primer trofeo “Master Chef Celebrity”.





Disfruta cocinar





Betty Vázquez sigue acumulando experiencia en su carrera gastronómica y su participación en Master Chef no es la excepción, además no pierde oportunidad de dar a conocer sus raíces nayaritas.

Confesó que la sopa de fideo es su plato favorito, pues la remonta a su infancia, a su casa, a su familia, la llena de recuerdos y lo disfruta. Y como buena nayarita disfruta del pescado y productos del mar.

Reconoció el trabajo en la cocina de las abuelas, de las mamás y papás que con pocos ingredientes preparan platillos deliciosos.









Además la chef aseguró que cualquier persona puede cocinar, basta con intentarlo.

“Cada vez que uno cocina damos amor, nos sentimos bien, quien no lo hace que lo intente” aseveró.

Sin embargo también confesó que cuando tiene un mal día, no cocina; “cuando no me siento bien de ánimo entro y doy órdenes en la cocina, organizó pero no preparo nada pues para mi es importante que la gente disfrute lo que le servimos a la mesa” comentó la Chef consentida, Betty Vázquez.