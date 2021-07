Urgen reintegrar retiros de las Afore por desempleo

Los retiros por desempleo de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore), que han venido al alza durante la pandemia, traen riesgos como la pérdida de semanas de cotización y la reducción considerable en la pensión, alertó el presidente del Colegio Nacional de Actuarios, Alejandro Turner.

“Hay algunos casos en los cuales por pedir 40 mil pesos se pueden perder hasta 500 mil pesos” para el momento de retirarse, dijo el especialista durante su participación en un foro por los 24 años del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR).

En mayo, los mexicanos retiraron mil 753.5 millones de pesos de su Afore, un alza anual de 12 por ciento.

Según la Comisión Nacional del Sistema del Ahorro para el Retiro (Consar) entre marzo del año pasado, mes en que inició la crisis sanitaria en el país, y mayo de 2021 los retiros parciales por desempleo suman 26 mil 236.3 millones de pesos.

Turner indicó que al tomar esos préstamos ese recurso se descuenta de las semanas de cotización, por lo que los trabajadores deberán trabajar más tiempo para recuperar ese saldo y poderse jubilar.

“Muchos no lo dimensionan. El mensaje es revisar y, en la medida de lo posible, devolver las aportaciones para evitar un riesgo mayor”, apuntó.

El presidente de la Asociación Mexicana de Afore (Amafore), Bernardo González, recordó que el sistema de pensiones cambió y que ahora los trabajadores deben estar al pendiente de su saldo desde que empiezan a trabajar.

En el evento, el presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), Abraham Vela Dib, descartó que los ahorros se destinen para proyectos prioritarios del gobierno federal, como la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto de Santa Lucía o el Tren Maya.

El directivo rechazó que el gobierno ejerza presión sobre las Afore para que inviertan los recursos de los trabajadores en proyectos emblemáticos de la 4T. “No les vamos a torcer el brazo, no vamos a hacer manita de puerco, no vamos a ejercer ningún tipo de persuasión moral a las administradoras para que inviertan en proyectos en los que ellas libremente no puedan o no deban invertir”, dijo en un foro.

Negó que, a la fecha, alguna Afore haya invertido "un solo peso" en estos proyectos y recordó que las inversiones deben ser aprobadas por los comités de inversiones de cada administradora.

Sobre las propuestas para nacionalizar las Afore, el funcionario aceptó que es un tema preocupante, particularmente la idea de crear una administradora única gubernamental, y enfatizó que el esquema actual ofrece mucha transparencia y rendición de cuentas.