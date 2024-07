Tesla no registró inversión en México: Secretaría de Economía

Tesla, empresa de autos eléctricos, nunca registró la inversión para la construcción de la gigafábrica en Nuevo León; solo quedó en el anuncio, afirmó Raquel Buenrostro, secretaria de Economía.

"No tenemos registro nosotros de inversión de Tesla. Lo oficial es lo que se registra y no, nunca han registrado inversiones, hicieron anuncios en medios, pero no han hecho ningún trámite oficial”, añadió Buenrostro.

La semana pasada, el presidente ejecutivo de Tesla, Elon Musk, informó que pospondrá la inversión de la gigafábrica después de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, debido a que asegura que si Donald Trump gana y eleva los impuestos a los autos eléctricos, no tendría sentido esta planta en el país.

La inversión de Tesla solo fue un anuncio, no hubo trámite

Tesla había comenzado las labores de construcción de la gigafábrica de México. En febrero de este año, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, aseguró que las obras se iniciarían en marzo.

No obstante, Buenrostro enfatizó que esta inversión solo había sido un anuncio y no hubo un trámite oficial institucional conforme a la Ley de Inversión Extranjera Directa en México.

La secretaria de Economía agregó que no habrá impacto en las inversiones en otros rubros por el anuncio de Tesla; al contrario, los anuncios de inversión son mayores al año pasado.

Además, enfatizó que el mercado de Tesla, al ser de coches eléctricos, es muy pequeño y que, al contrario, empresas de automotores más populares siguen creciendo.

No hay impacto, tenemos avisos y anuncios históricos, y los registros han sido históricos. En el primer trimestre, tuvimos anuncios de 22 mil millones de dólares, que es 50% más que el año pasado; la inversión va muy bien.Raquel Buenrostro.

Trump no tiene interés en modificar la relación comercial: Buenrostro

Sobre la declaración del candidato republicano de imponer aranceles a vehículos producidos en México, Buenrostro indicó que Trump no tiene ningún interés en modificar la relación comercial con México.

"El T-MEC fue resultado de una negociación entre Trump y el presidente Andrés Manuel López Obrador, y hasta el candidato de Estados Unidos resaltó que ha dado buenos resultados, por lo que no habrá ningún problema con el proceso de transición", aseguró.