Día Internacional del Hashtag: ¿Cuál es su origen?

León, Guanajuato.- El Día Internacional del Hashtag se conmemora el 23 de agosto, luego de que en el 2018, la red social Twitter así lo decidiera. Con el paso del tiempo este se ha convertido en una herramienta de Marketing Digital.

De acuerdo con Jaziel Villanueva Márquez, docente de la Facultad de Comunicación y Mercadotecnia de la Universidad De La Salle Bajío, el hashtag tiene diversas ventajas para usarlo como una manera de organizar contenido.

¿Por qué se eligió esta fecha?

Todo parece indicar que fue Chris Messina, diseñador de producto y consultor de Internet, quien el 23 de agosto del 2007 publicó en Twitter: “How do you feel about using # (pound) for groups. As in #barcamp [msg]?”, que se podría traducir cómo: ¿Qué les parece usar # (almohadilla) para grupos? ¿Cómo en #barcamp [mensaje]?”.

Este mismo personaje, dijo en una entrevista para el portal español Trece Bits que en agosto de ese año el iPhone acaba de salir al mercado pocos meses atrás y todavía no lo tenía mucha gente. “Internet ya se usaba para generar contenidos, sobre todo blogs, y Twitter llevaba apenas un año y muchos amigos que los utilizan para compartir y mantenerse al día. Era un formato parecido a un SMS”.

En ese momento de la historia, para buscar intereses se buscaban grupos en los que se organizaban por temáticas. Sin embargo, se necesitaba algo que encajara en el contexto, por lo que Chris analizó como factores que los teclados tenían un teclado numérico, almohadilla y asterisco; y que los chats se distribuían por Internet mediante almohadilla.

“Debíamos unir los dos parámetros y crear una voluntad imitativa repetible”, dijo.

Jaziel contó que, aunque el tuit de Chris fue bien visto por los usuarios en general, los dueños de Twitter le comentaron que eso no iba a funcionar.

“Chris, no se quedó de brazos cruzados y decidió seguir luchando por su idea: “La mayoría de personas que usábamos Twitter lo hacíamos a través de apps de terceros, así que fui a ver a algunos amigos, les convenció la idea y la adoptaron. Poco después, Twitter compró muchas de estas compañías y en lugar de eliminar la función la mantuvieron hasta más adelante implementarla”, explicó el docente lasallista.

También, dijo que en 2010 el hashtag hace su aparición en Instagram donde muchos usuarios comenzaron a “etiquetar” sus fotografías con el uso de la almohadilla y una palabra. Demostrando con eso que era una forma muy útil de organizar contenido.

El hashtag más usado

Cada año, las empresas Hootsuite y We Are Social, publican un informe sobre el uso de Internet y redes sociales. El reporte del 2021 indica que #Love es el hashtag más usado en las publicaciones de Instagram de todos los tiempos, usado alrededor de 2 mil millones de veces.

“Muchas personas en nuestro día a día entramos a Twitter para enterarnos de los temas que están en tendencia. Eso de lo que está hablando la mayoría de las personas y que nosotros también queremos opinar. Las marcas han utilizado estas tendencias para generar contenido y subirse a la conversación con los usuarios. Hoy el hashtag representa una parte importante en la estrategia de creación de contenido de muchas empresas y marcas”, dijo el experto.

Puso como ejemplo que, en un programa de radio muy conocido en la región, los conductores todos los días invitan a sus radioescuchas a participar vía Twitter en lo que ellos llaman el Top 10, bajo una misma temática las personas envían sus tuits y los 10 mejores son mencionados al aire.

Otro fenómeno importante es el que se vive en TikTok con la etiqueta #FYP. Su significado es “Página Para Ti” (por sus siglas en inglés), que es la misma pantalla que todos los usuarios ven al entrar a dicha plataforma. Motivo por el cual muchos creadores utilizan esta etiqueta al publicar sus videos para así poder aparecer en la página “Para ti” de los usuarios.

Concluyó que, sin duda el uso del hashtag llegó para quedarse y seguirá siendo una forma muy útil de organizar el contenido bajo una misma temática en las redes sociales.