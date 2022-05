¿Te puedes quedar sin quincena por no sacar Constancia de Situación Fiscal?, esto dice el SAT

Desde abril y mayo, los trabajos han solicitado la Constancia de Situación Fiscal (CSF) a los trabajadores.

De acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la CSF es un documento que figura como una identificación fiscal donde puedes encontrar el domicilio fiscal, el nombre completo del contribuyente, su CURP y su régimen fiscal.

Que los trabajos pidan este documento es con el fin de conocer el régimen fiscal en el que estás inscrito, así como saber si no estás al tanto de tus obligaciones como contribuyente.

¿Para qué sirve el CSF?

Además, si necesitas facturar dicho documento será obligatorio porque tiene la información que se requiere para saber tu estatus ante el SAT. Y en el caso específico de los trabajadores, les servirá para el timbrado de recibos de nómina a cargo de las empresas privadas.

Sí apenas estás buscando trabajo, esta constancia también te servirá como requisito de contratación pues los empleadores podrán solicitar dicho documento para verificar tu identidad, asegurarse de que estás inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y así corroborar que los datos que estás proporcionando sean correctos.

Sin embargo, muchas personas no han tenido el tiempo suficiente para poder continuar con el trámite, ya sea en línea o en las oficinas del SAT, y sale la cuestión si la falta de este documento puede afectar el pago de la quincena.

¿Sin constancia, no hay pago?

Sobre el tema de que los centros de trabajo aseguraron que si los trabajadores no cumplían con la emisión del documento, no iban a ser acreedores de su pago mensual, José Luis Trejo Porras, de la Dirección General de Análisis Sistémico, Enlace y Regulación de la Procuraduría de Defensa del Contribuyente (Prodecon) comentó que dicha advertencia corresponde a los propios empleadores y no al SAT.

Destacó que cada trabajador debe recibir el pago por sus labores ya que está contemplado en la ley y que la emisión de la constancia no tiene nada que ver con el pago de su nómina.

También señaló que los contribuyentes no deben caer en el juego de “teorías conspirativas” que rodean a la oficina perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), añadió que en ningún momento se maneja un incremento de impuestos o una mayor vigilancia respecto a los ingresos de los contribuyentes.

Sin embargo, Pablo Cervantes García, integrante de la Comisión Técnica Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM) dijo que el único “problema” que podrían presentar los empleados es si el código postal de su domicilio no corresponde al señalado en la constancia fiscal.

Dijo que si el SAT solicita a una persona física o moral actualizar sus datos y ésta no accede podría adquirir una multa que va entre los 3 y 10 mil pesos.

¿Cómo conseguirla en línea?

El SAT habilitó en su plataforma la oportunidad de conseguir la constancia de la siguiente manera:

Ingresa a https://www.sat.gob.mx/aplicacion/53027/genera-tu-constancia-de-situacion-fiscal

Selecciona el botón ‘Ejecutar en línea’.

Elige el medio de autenticación (contraseña o e.firma).

Registra los datos de autenticación.

Selecciona el botón ‘Generar Constancia’.

Imprime o guarda en tu dispositivo electrónico

El trámite es de manera instantánea si se cuenta con algún medio de identificación, en caso de necesitar generar una contraseña o e.firma, se recomienda acudir a las oficinas del SAT.

Con información de Diego Aguilar de El Sol de México









