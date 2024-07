Relojes inteligentes, más que dar la hora: así ayudan a cuidar salud de los mexicanos

Los relojes inteligentes han ganado popularidad no solo por su diseño vanguardista, sino también por ayudar a monitorear la salud de las personas, al registrar su actividad física, monitoreo de signos vitales y hasta conteo de calorìas.

En México, alrededor de 19.2 millones de usuarios contaban con un reloj o pulsera inteligente en 2023, lo que representa un aumento de 104 por ciento, respecto a los 9.4 millones de usuarios que tenían un dispositivo en 2020, de acuerdo con datos de la consultora The CIU.

A pesar de su popularidad, estos dispositivos no están diseñados como herramientas médicas y sus mediciones deben considerarse orientativas, afirmó Mayra Yadira Pérez, doctora especialista de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“Estos dispositivos no tienen la capacidad tecnológica para ofrecer resultados de alta precisión. Si bien pueden registrar valores como la frecuencia cardiaca o monitorear el sueño, estas mediciones son limitadas y no reemplazan un chequeo médico”, explicó Pérez a El Sol de México.

También advirtió que confiar en los relojes para diagnosticar problemas de salud puede llegar a ser contraproducente. “Los resultados de los dispositivos pueden desencadenar preocupación innecesaria y gastos médicos adicionales”.

Sin embargo, estos dispositivos sí pueden ser benéficos para promover hábitos saludables, pues con la información, las personas pueden tomar decisiones informadas sobre su salud y mejorar su calidad de vida, añadió la especialista.

Lucía Palacios adquirió un reloj inteligente después de la pandemia, y compartió que una de sus funciones favoritas es la del monitoreo de actividad física, la cual asegura ha cambiado su vida.

“Por mi trabajo, tiendo a estar sentada mucho tiempo. El recordatorio de actividad física de mi reloj ha sido una herramienta valiosa para mi salud, ya que me dice cada cierto tiempo, o cada vez que detecta que no me muevo mucho en el día, que salga a caminar y despejarme”, comentó Lucía.

En el mercado mexicano, Apple y Samsung lideran en ventas de relojes inteligentes, según datos de The CIU. Apple, con su ecosistema iOS y la popularidad del iPhone, domina con una participación de 34.3 por ciento. Samsung, por su fuerte reconocimiento de marca y su importante presencia en el mercado de smartphones, ocupa 32.4 por ciento.

Además de estos gigantes, marcas como Huawei, Fitbit, Amazfit y Xiaomi ofrecen alternativas más accesibles con funciones avanzadas, convirtiéndolas en opciones atractivas para aquellos que buscan un dispositivo inteligente.

Alexis Bravo es un usuario del Apple Watch y platicó que el reloj ya forma parte de su día a día, ya que puede atender varios asuntos sin necesidad de utilizar el celular o una computadora, como responder mensajes o llamadas.

Los principales usos que dan los dueños de estos dispositivos son recibir notificaciones, escuchar música, monitoreo de salud, seguimiento de rutinas de ejercicio y uso de alarmas.

Aunque los relojes inteligentes ofrecen seguimiento del sueño, algunos usuarios, como Lucía Palacios, encuentran incómodo dormir con el dispositivo en el brazo.

Para solucionar esto, las marcas han innovado con dispositivos menos incómodos pero igualmente eficaces. Por ejemplo, Samsung anunció el Galaxy Ring, un anillo inteligente equipado con sensores capaces de monitorear el ritmo cardiaco, el oxígeno en sangre y registrar el sueño, funciones hasta ahora exclusivas de relojes y pulseras inteligentes.