Reeligen a Héctor Tejada como presidente de Concanaco Servytur

“Hemos demostrado que unidos en acciones positivas podemos lograr el crecimiento económico de México y ahora vamos por mucho, mucho más”, afirmó Héctor Tejada Shaar, presidente reelecto de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR) México, en el marco de la 106 Asamblea General Ordinaria celebrada en esta su ciudad natal.

Con la participación de asambleístas de los 32 estados de la República, por unanimidad, Héctor Tejada Shaar fue reelegido para un segundo periodo al frente de la CONCANACO SERVYTUR nacional, en la 106 Asamblea General Ordinaria en la que se aprobó también por unanimidad el plan de trabajo que incluye la transformación digital de las 257 Cámaras confederadas, que afilian a más de 750 mil empresas del sector de Comercio, Servicios y Turismo en el país.

Durante su informe de labores, el presidente nacional del sector servicios mencionó que ha realizado un recorrido de más de 33 mil kilómetros por el país para escuchar de viva voz las necesidades de los empresarios; el diálogo mantenido con las autoridades de los tres órdenes de gobierno y materializado en más de 50 iniciativas presentadas y el incremento de 145 por ciento en el registro SIEM a través de las Cámaras Nacionales.

Visiblemente emocionado el líder empresarial exclamó: “Hoy en mi ciudad natal, León, damos un paso más para la generación de empleos, para la generación de riqueza, para la generación de empresarios”, señaló Tejada Shaar, al rendir protesta para el periodo 2022 – 2023. “La confianza que me han vuelto a otorgar ustedes me anima y me impulsa para que, en conjunto, podamos seguir transformando el sector de Comercio, Servicios y Turismo”.

El presidente de la CONCANACO SERVYTUR México agradeció al gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, y a la presidenta municipal de León, Alejandra Gutiérrez, todas las facilidades para la celebración de la 106 Asamblea General Ordinaria, que se realizó con las pertinentes medidas de seguridad e higiene en el marco de la Feria de León.

Tejada Shaar mencionó a los tres sectores productivos de la economía que estuvieron representados en dicha Asamblea con la presencia de José Abugaber, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN); Juan Cortina Gallardo, presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA) y el propio presidente reelecto de CONCANACO SERVYTUR México, para quien este hecho demuestra la unidad de los organismos que encarnan la generación del “total de empleos y riqueza del país”.

El líder estuvo acompañado, entre otras personalidades, por el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla; Santiago Creel, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados; el presidente municipal de Mazatlán, Sin., Luis Guillermo Benítez Torres; y la presidenta municipal de Allende, N.L., Eva Patricia Salazar Marroquín.

La 106 Asamblea General Ordinaria fue avalada por la Secretaría de Economía y contó con la presencia de asambleístas procedentes de los 32 estados de la República.

