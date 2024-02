Prohibición a maíz transgénicos no se basa en la realidad y es ignorante: CNA

La propuesta de reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador para prohibir el uso y consumo de maíz transgénico en el país “no está basada en la realidad y tiene mucha ignorancia alrededor de ella”, advirtió el Consejo Nacional Agropecuario (CNA).

Juan Cortina, presidente del organismo, dijo que la discusión sobre el maíz transgénico no tiene sentido, ya que hay pruebas científicas de que no contamina a otras especies de maíz, no hace daño a la salud y resiste a los cambios de temperatura y escasez de agua.

Finanzas Disputa por maíz transgénico se resolverá antes de que acabe el sexenio: Encinas

“Se ha venido usando desde hace 30 años y no hay evidencia de que tenga daños a la salud, el sector ha usado estos granos para alimentar animales para el consumo y no pasa nada, aquí en México hemos estado comiendo tortillas de ese maíz durante décadas”, dijo el directivo en conferencia de prensa.

El pasado 5 de febrero, el jefe del Ejecutivo federal envió un paquete de 20 reformas constitucionales al Congreso, entre ellas una modificación al artículo cuatro para prohibir la siembra y consumo humano del maíz transgénico en México.

“Declarar a nuestro país libre de maíz genéticamente modificado, como el transgénico, para siembra y consumo humano, así como el reconocimiento del maíz como alimento básico y elemento de identidad nacional”, dijo entonces el mandatario.

El presidente del CNA recordó este lunes que esta prohibición, que se hizo por decreto hace un año, abrió una disputa comercial con Estados Unidos en el marco del T-MEC, la cual recordó que hasta hoy no ha sido dirimida entre las partes.

“Estamos enfrascados en una discusión innecesaria, sin sentido y además nos ha puesto en una problemática delicada con nuestro socio comercial que es Estados Unidos”, sostuvo Cortina tras la presentación del estudio Visión de Futuro para el sector agroalimentario y forestal de México.

Juan Cortina, presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA). / Foto: Adrián Vázquez / El Sol de México

Al respecto, el directivo confió en que la resolución final del panel de controversias que sostiene México con Estados Unidos por el comercio de maíces transgénicos se dé a finales de año.

Cortina confió en que al tratarse de un panel técnico se llegará a una solución definitiva de esta discusión a la que calificó que “innecesaria”.

El empresario también se refirió a la crisis del agua en la Ciudad de México y acusó a los políticos de “patear” este tema siempre hacia adelante hasta que ya no queda espacio y sucede una crisis a resolver, como lo que aconteció en Nuevo León el año pasado.

“En México hemos dejado de hacer inversiones en infraestructura hídrica durante décadas (…) No se han hecho inversiones en la distribución de la capital, que es donde se pierde 40 por ciento del agua, y lo mismo pasa en el resto del país”, sostuvo.

Añadió que el gobierno quitó los apoyos de tecnificación de riego al campo y eso impide que se eficiente el uso del vital líquido en el sector.

De acuerdo con Cortina, hay agua suficiente en la Ciudad de México si se utilizara de manera eficiente y se hacen inversiones, además de implementar un plan de corto, mediano y largo plazo para su cuidado y aprovechamiento, pero que se ejecute y que no cambie cada vez que hay un nuevo gobierno.