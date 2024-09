Impro Industries México en SLP ya no intervendrá en asuntos sindicales de sus trabajadores

La empresa Impro Industries México aceptó remediar los reclamos laborales en su planta en San Luis Potosí y por tanto permitir la libre asociación sindical y la negociación colectiva de sus 850 trabajadores.

También reinstaló en su puesto de trabajo a Juan Manuel Crespo Castro, despedido hace 4 meses, le pagó los salarios caídos y lo reconoció como Delegado Especial de la Liga Sindical Obrera Mexicana (LSOM) y que le respetan su antigüedad así como su derecho a cambio de categoría laboral a que tenía derecho antes de su despido.

“Este caso se cerró el viernes 13 de septiembre, fecha en que vencía el plazo para que el gobierno de México concluyera la investigación en la empresa Impro Industries, en el marco de la denuncia que se interpuso en el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del T-MEC. Pero como se atravesaron las fiestas patrias el 15 y 16 de septiembre, hasta ayer se dio a conocer”, dijo Crespo Castro en entrevista.

“El día 5 de septiembre me hablaron de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y me dieron la buena noticia de mi reinstalación, que la empresa de origen chino ya entendió que tenemos libertad para asociarnos con el sindicato que nos convenga y no habría sanciones”, manifestó a El Sol de México.

Ya comenzaron los cambios que se solicitaron en el comedor y los transportes, para mejorar ambos servicios, “porque estamos a 42 kilómetros de la ciudad de San Luis Potosí, en Villa de Reyes. Era una demanda de los compañeros”, manifestó.

Refirió que la firma del convenio de su reinstalación se hizo ante la notaria Magdalena Sofía Foyo Mancilla, de la Notaría número 2, de Villa de Reyes, San Luis Potosí. Estuvieron presentes el abogado de la Liga Sindical Obrera Mexicana, Pablo Franco y el abogado de la empresa Impro Industries México, Francisco Padilla, así como personal de la STPS.

Se hizo ante una notaria pública por el paro de los trabajadores y autoridades del Poder Judicial, en este caso en materia laboral, el día que se firmó mi reinstalación al trabajo, dijo Crespo Castro.

Todo se hizo de común acuerdo. Así se retiró la demanda que interpuse contra la empresa. Ellos me pagaron salarios caídos. Me reconocen como Delegado Especial de la Liga Sindical Obrera Mexicana. Ellos ya no tienen nada que ver con asuntos sindicales.Juan Manuel Crespo Castro.

Se hizo ver a los trabajadores que como empresa ya no intervendrán para nada en cuestiones sindicales. En el convenio se estipula. También se evaluará un cambio de categoría en mi desempeño, porque durante el tiempo que estuve fuera de la planta, tenía derecho a un aumento salarial y por mi ausencia no se hizo.

La empresa de compromete a hacerme una evaluación para el cambio de categoría y por ende para aumento de salario. Y me respetan antigüedad, como si nunca hubiera salido de la planta.

“Valió la pena el tiempo de espera y la resistencia que tuvimos. Fue un logro para mí que me regresan a mi trabajo, pero también para el resto de los compañeros. Ya hay confianza entre los trabajadores a afiliarse a la organización sindical de su preferencia, sin miedo a la represión que prevalecía”, asumió Juan Manuel Crespo.

Recordó que en la planta de Impro en San Luis Potosí hay dos sindicatos, el de la CTM y la Liga. Hay un promedio de 850 trabajadores de los cuales, el 60 por ciento son hombres y el 40 por ciento es mano de obra femenina.

A las filas de la LSOM se han afiliado 100 trabajadores. “Estamos en ese proceso, ya con las nuevas reglas y normas de trabajo que se acordaron en el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del T-MEC”, subrayó.

"La gente comienza a sumarse a la Liga. Lo quería hacer desde antes, pero tenía miedo. La gente ya se acerca a nuestra organización y dejar atrás a la CTM”, refirió.

Apenas ayer martes se inició la semana laboral por las fiestas patrias en los tres turnos que tiene la planta: matutino de las 7:00 a las 15:00 horas; vespertino de 15:00 a 23:00 horas y nocturno de 23:00 horas a 7:00 horas.