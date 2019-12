Empresarios mantienen cauto optimismo para 2020

El inicio de un nuevo año genera un panorama de precaución entre el sector privado del país, aunque los empresarios mantienen un ligero optimismo ante la creación del Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura del Sector Privado. Los líderes empresariales prevén una lenta recuperación de la economía y coinciden en que el combate a la inseguridad es un tema urgente para estimular el crecimiento y el desarrollo del país.

Bosco de la Vega Valladolid

Presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA)

¿Cuáles son sus expectativas para 2020?

Vemos mayor crecimiento y vemos también mayor certeza. En el sector agroalimentario esperamos un gran beneficio para los micro y pequeños agricultores, ganaderos y pescadores con todo ese gran programa de apoyos económicos.

Vemos más inversión internacional y también nacional, pública y privada, por el acoplamiento, luego del primer año de gobierno, buscando llegar a ese 25 por ciento del PIB en inversión que necesitamos para crecer cuatro por ciento.

También vemos que va a continuar el dinamismo exportador con un superávit asociado. La tendencia va muy bien y será impulsada por la ratificación del T-MEC por parte de Estados Unidos y Canadá, así como buenas noticias por el avance de la ratificación del TLCUEM (Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea), que vemos que el próximo año será un hecho.

Tenemos buenas expectativas con el tema de Finagro (Financiera Nacional Agropecuaria), que si bien en el Congreso lo mandaron al siguiente periodo ordinario de sesiones, va a ser una solución para temas de capitales de riesgo, coberturas, garantías.

En general veo un buen sector en expectativas de crecimiento e inversión. ¿Qué es lo que le preocupa al sector de servicios y turismo para el próximo año?

Un tema que es nuestro talón de Aquiles es la seguridad, de las personas y sus bienes. Ese es un tema que va creciendo y que nos preocupa enormemente.

Nos preocupa también que la entrada en vigor del nuevo T-MEC vaya a causar un proteccionismo en el tema laboral y ambiental. Está el caso del tomate, que no ha podido solucionarse, hay un proteccionismo y está el tema de la demanda dumping, que es un mal indicador.

Vemos con preocupación el nivel de las presas. Este año tuvimos sequía luego de seis años de buena precipitación, esto asociado al cambio climático, pero no sólo es el lado de la escasez del agua, también que suben más las temperaturas en unas zonas y baja en otras, además de que aparecen nuevas plagas y enfermedades, eso nos impacta fuertemente.

Finalmente, nos preocupa el tema de iniciativas de ley que le afecten al sector así como la división nacional. Nosotros nos pronunciamos por un sólo México.

Luis Niño de Rivera

Presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM)

¿Cuáles son sus expectativas para 2020?

Los tres grandes motores de la economía son la inversión fija bruta, el consumo y las exportaciones. Con la ratificación del T-MEC la perspectiva de las exportaciones va a ser muy favorable y positiva, particularmente en industrias que tienen un gran quehacer en Estados Unidos, como la automotriz, la electrónica, la confección y el sector agropecuario. Eso sería uno de los grandes incentivos para que la economía crezca.

El consumo, que va bien este año, creemos que va a continuar por el mismo camino. Hay confianza en el consumidor, están subiendo los salarios reales, hay una cantidad histórica de remesas que llegan al país y los apoyos sociales están llegando a donde tienen que llegar, eso estimula el consumo.

Finalmente, la iniciativa privada anunció el convenio nacional de infraestructura, con 859 mil millones de pesos para todo el sexenio, 431 mil millones van a ser para el año entrante.

Eso va a ser otro estímulo, más lo que invierta el gobierno a partir del anuncio del plan nacional de infraestructura. Todo eso debe impulsar el repunte económico de manera vigorosa para que salgamos de este momento en el que el crecimiento es cero.

¿Qué es lo que le preocupa al sector financiero para el próximo año?

Más que preocuparnos, nos ocupamos. Nuestras ocupaciones van hacia la inclusión financiera, la ciberseguridad, que tenemos que hacerla más robusta cada vez; a seguir creciendo la oferta en servicios digitales, por ejemplo el CoDi (Cobro Digital), que sea más amplio y que llegue a todos los clientes bancarios, esa es una de nuestras ocupaciones.

También seguir desarrollando productos y servicios con alta tecnología para bajar el costo transaccional e ir eliminado las comisiones.

Eduardo Ramírez

Presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC)

¿Cuáles son sus expectativas para 2020?

Estamos muy preocupados para 2020, porque el gobierno insiste en dirigir los recursos en los que históricamente los constructores mexicanos participaban con la ejecución de obras públicas. Si se revisa lo que ha sucedido en el año hay varios impactos negativos a la industria.

La inversión en infraestructura ha bajado mucho por parte del gobierno federal por el subejercicio, pero también porque el gobierno insiste que las obras las ejecuten directamente las secretarías.

Ese es el caso del Ejército mexicano, que no tenemos nada en contra de ellos, pero sabemos cuál es su competencia y actividad principal, misma que está muy ligada al combate de la delincuencia.

Cómo es posible que no se tome en cuenta a los ingenieros y arquitectos de todo el país, empresas pequeñas que están preocupadas por subsistir en un entorno donde la industria ha tenido puros resultados negativos.

¿Cómo nos puede ir en 2020?, pues peor, aún con medidas contra cíclicas como la de anticipar las licitaciones de 2020, cosa que celebramos, pero en cuanto a los recursos públicos que se usan para construir solicitamos que sean para constructores mexicanos.

El plan de infraestructura anunciado en noviembre es buena medida, pero va a dirigida a grandes empresas, porque son concesiones y lo que nosotros hemos pedido al gobierno es que se dé la oportunidad de que vayan asociadas al menos en 30 por ciento las empresas regionales.

Sí nos puede ir mejor el año que entra, pero necesitamos políticas públicas que tomen en cuenta a empresas locales en el ejercicio de recursos públicos.

¿Qué es lo que le preocupa al sector de la construcción para el próximo año?

Hay un presupuesto de egresos para 2020 con una disminución de 10 por ciento en inversión. Lo que preocupa al sector es que va a haber menos recursos públicos y menos oportunidades para las pequeñas empresas.

Pedimos que en donde haya programas del gobierno para incentivar la generación de empleo formal que se genere a través de mipymes. Lo dijo el Presidente, que se debe generar empleo a través del apoyo de empresas regionales, y qué mejor momento que este.

Métanle el ingrediente regional de 30 por ciento de participación de mipymes como asociadas, no subcontratadas.

Recordemos además que el gobierno es gestor de los recursos públicos, pero no es constructor. Que se considere para las obras a las empresas del sector.

Manuel Escobedo

Presidente de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS)

¿Cuáles son sus expectativas para 2020?

Creo que la expectativa de crecimiento para el sector asegurador anda alrededor de 2.5 por ciento, que es menor al crecimiento de este año. Esta expectativa es conservadora, ciertamente podría mejorar si las señales se van consolidando.

Vemos un escenario desde una expectativa conservadora, donde las tendencias que hemos visto a lo largo de este año muy probablemente se mantengan estables.

El paquete de inversión en infraestructura del sector privado que se liberó recientemente para el sexenio es una señal importante que, en la manera que se vaya consolidándose, será un gran diferenciador.

Habrá que esperar a ver el segundo paquete que se plantea liberar en enero y que cubrirá proyectos de energía y salud, temas de importancia y que podrían ser elementos sustanciales para el país.

También hay un proyecto muy importante que genera gran optimismo y que parece una idea seria y sólida que es esta iniciativa liderada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de tener una política pública de administración de riesgos, en otras palabras, de mirar a la administración de riesgos como un potenciador de la estrategia del sector gobierno sobre la cual podamos apalancar y proteger la estabilidad financiera.

Sin estabilidad financiera es muy difícil que un país pueda tener una distribución adecuada de la riqueza, en donde podamos ayudar a la gente que está más necesitada a salir adelante y a encontrar soluciones a sus necesidades, aún con programas ambiciosos de asistencia y de apoyo a la comunidad.

Nos parece que la Secretaría de Hacienda está sentando un pilar fundamental para el logro de los objetivos del Estado en esta administración.

¿Qué es lo que le preocupa al sector asegurador para el próximo año?

Estamos preocupados por cosas que percibimos como la situación de seguridad, que necesitamos y coincidimos en que debe mejorar y el gobierno, en particular el Ejecutivo, cuenta con el apoyo del sector asegurador.

Sin seguridad será muy difícil corregir los otros problemas del país.

El crecimiento económico se ve afectado porque la falta de seguridad tiene un costo enorme para la economía en todos los sentidos. Afecta a la inversión, al buen desarrollo de los negocios, afecta muchas cosas que alentan los procesos de desarrollo económico y afecta mucho la falta de institucionalidad.

Es muy importante que sigamos construyendo una sociedad institucionalizada, donde haya no sólo instituciones sólidas, sino una colaboración entre el sector social, el público y el privado.

Francisco Cervantes

Presidente de la Concamin

¿Cuáles son sus expectativas para 2020?

La expectativa como industria es trabajar en temas de energía, infraestructura, en temas de minería de la mano con el gobierno, que son pilares de crecimiento económico y por ende de crecimiento laboral.

Estamos trabajando directamente con el Presidente en temas de una política industrial, que por primera vez tendremos una política industrial.

Por qué insistimos en una política industrial, porque somos el séptimo país manufacturero del mundo y esa cifra la tenemos que cuidar y ahora tenemos que tener y estar en lugares importantes en temas de proveeduría, que quiere decir de contenido nacional.

También necesitamos medidas proteccionistas y necesitamos detener la apertura comercial. Con los tratados que tenemos, que son más de 43 con el TTP 11 y el Tratado de Libre Comercio México- Unión Europea, próximos a su ratificación, con esos tenemos para entretenernos, ya no más, para que no vaya en contra del contenido nacional.

El sector de la energía es un reto para 2020 es uno de los retos importantes porque puede ser un puntal de crecimiento poderoso.

¿Qué es lo que le preocupa al sector industrial para el próximo año?

El tema de la inseguridad, es un tema que debemos trabajar mucho. El tema de que algunos funcionarios de gobierno no están siendo facilitadores, que tuvieran mayor apertura, y sobre todo si el Presidente trae un discurso que le pongan atención para que no vayamos en diferentes lados, es muy complicado para la industria, nos gusta una sola línea.

José Manuel López Campos

Presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur)

¿Cuáles son sus expectativas para 2020?

La posible ratificación del T-MEC en el primer trimestre del año va a reflejarse en una mayor atracción de inversiones y generación de empresas en el país para participar en el mercado de intercambio comercial más grande del planeta que es Norteamérica.

Esto tenemos que aprovecharlo, tenemos que estar preparados para esta situación. Los estados deben presentar sus mejores propuestas para la instalación de plantas para los cambios que se darán en el contenido de origen con las nuevas reglas en el tratado. Esto hará que algunas plantas en otros países se vengan al nuestro, lo que generará una mayor cantidad de inversiones extranjeras y se reflejará en mayores empleos.

Por otro lado, se han presentado acuerdos entre la iniciativa privada para invertir en infraestructura, situación que ya se ve reflejada en un listado de proyectos concretos de los cuales se han agilizado los trámites para que se puedan echar a andar. Ya se anunciaron los primeros proyectos hace unas semanas y entre enero y febrero se esperan anuncios de inversión en materia de energía, salud turismo y vivienda.

Eso nos pone optimistas respecto al crecimiento que se puede esperar en México, ya que la inversión es lo único que genera crecimiento y con el crecimiento se puede alcanzar el desarrollo que esperamos.

¿Qué es lo que le preocupa al sector de servicios y turismo para el próximo año?

El gran pendiente que tiene la administración pública federal, que es la seguridad. Se necesita hacer un gran esfuerzo para trabajar en materia de seguridad, que ese puede ser un inhibidor de las inversiones, y también los mexicanos ya nos merecemos vivir en país en armonía.

El Estado de derecho es otro tema en la agenda. Se ha hecho un esfuerzo este año en la lucha contra la corrupción. Esperemos que no sólo se mantenga, sino que también se corrija donde se han presentado estos casos y se tenga muy presente que la hermana gemela de la corrupción es la impunidad.

No son diferentes los ciudadanos donde hay menos corrupción, es la aplicación de la ley la que hace que su comportamiento sea distinto, por eso hablamos que el gran pendiente de la seguridad va de la mano con la impunidad.

Mónica Flores

Directora general ManPower

¿Cuáles son sus expectativas para 2020?

El reto está, como desde hace muchos años, en generar el número de empleos formales que se requieren, que son alrededor de un millón y medio. Hemos estado rezagados en esa cantidad por varias razones, uno es que la informalidad sigue creciendo y no hemos podido empatar la oferta y la demanda del trabajo.

Con esto me refiero a que hay muchas personas buscando empleo, pero por otra lado, 50 por ciento de los empleadores en México dice que tiene dificultad para encontrar los candidatos en el momento y con los conocimientos que los requiere y este número no ha disminuido en los últimos cinco años y tiene que ver con las habilidades y competencias en el trabajo que se requieren en el siglo 21 no son necesariamente las que el talento mexicano tiene por el sistema educativo por la carrera que estudiaron.

Hoy necesitamos muchos más técnicos ingenieros, todo lo relacionado con ciencia, tecnología, matemáticas, por supuesto, también las funciones de ventas y cuidados. Y cuando hablo de competencia, me refiero a la capacidad de comunicarnos de tener un pensamiento lógico matemático, hablar inglés, resolver problemas, tener habilidades de managament y sobre todo la competencia de lernability que tiene que ver con la capacidad y con la capacidad para aprender todo el tiempo cosas nuevas para seguir siendo atractivos en un mundo cambiante por la revolución tecnológica todo lo que sabemos hoy puede ser obsoleto rápidamente, hoy no importa cuánto sabes sino lo que eres capaz de aprender.

¿Qué es lo que le preocupa para el próximo año?

En cada trimestre, en ManpowerGroup hacemos una encuesta donde preguntamos a casi 58 mil directores si van a tener movimientos en su plantilla laboral. Es una encuesta única en su tipo, ya que anticipamos los movimientos que tendrían las fuerzas laborales en muestras representativas de todos los tamaños y sectores en México. Entrevistamos a casi cinco mil personas y los resultados son los siguientes para el primer trimestre de 2020, 13 por ciento de los encuestados dice que aumentara su plantilla laboral, cinco por ciento la va a disminuir y 80 por ciento se mantiene sin cambio, dos por ciento no tiene claridad del panorama en 2020.

La tendencia neta de empleo de enero a marzo de 2020 es de nueve por ciento. Este número es bastante similar a lo que hemos visto en el cuarto trimestre de 2019 y el tercer trimestre de ese año, lo que denota un positivismo conservador ante el sinnúmero de retos que enfrentamos no sólo en nuestro país, sino a nivel global.





