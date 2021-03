¡Elon Musk cumple promesa! Autos Tesla podrán comprarse con bitcoins

Los clientes de Tesla Inc podrán ahora comprar sus vehículos eléctricos con el bitcoin, dijo el miércoles su jefe, Elon Musk, marcando un importante avance para el uso de la criptodivisa en el comercio.

"Ahora puedes comprar un Tesla con bitcoin", dijo Musk en Twitter, añadiendo que la opción estará disponible fuera de Estados Unidos a finales de este año.

El fabricante de automóviles eléctricos había dicho el mes pasado que había comprado 1.500 millones de dólares en bitcoines y que pronto los aceptaría como forma de pago para los coches.

El bitcoin, la mayor moneda digital del mundo, subió más de un 4% tras el tuit de Musk y cotizaba por última vez en 56.429 dólares.

Musk dijo que el bitcoin pagado a Tesla no se convertiría en moneda tradicional, pero dio pocos detalles sobre cómo se procesarían los pagos. La compañía está usando un "software interno y de código abierto", dijo.

La mayoría de las empresas convencionales que permiten a los clientes pagar con bitcoin, como AT&T Inc y Microsoft Corp , suelen usar procesadores de pago especializados que convierten la criptodivisa en, por ejemplo, dólares y envían la suma a la empresa.

Al igual que otras criptodivisas, el bitcoin sigue siendo poco usado para el comercio en las principales economías, obstaculizado por su volatilidad y el procesamiento relativamente costoso y lento.

Musk, que publica regularmente comentarios en Twitter sobre las criptodivisas, criticó el mes pasado el dinero en efectivo convencional, diciendo que cuando "tiene un interés real negativo, sólo un tonto no miraría a otra parte".

Tras la inversión de Tesla en bitcoin, empresas como Mastercard Inc y Bank of New York Mellon Corp han adoptado el activo emergente, lo que ha alentado las predicciones de que el bitcoin y otras criptodivisas se convertirán en parte habitual de las carteras de inversión.

Tesla añadió recientemente "Technoking of Tesla" a la lista de títulos oficiales de Musk.