Compras con tarjetas de crédito y débito: El SAT revisará que no gastes más de lo que ganas

Desde hace algunos meses ha estado sonando mucho el tema de que el SAT podría estar revisando que no gastes más de lo que ganas, causando preocupación entre miles de usuarios de tarjetas bancarias, tanto de crédito como de débito, pero ¿qué tan cierto es esto? acá te explicamos.

En redes sociales han salido a la luz muchos videos y publicaciones indicando que hay una nueva regla fiscal o una nueva disposición del SAT que ordena vigilar todos nuestros movimientos bancarios, sin embargo, esto para nada es nuevo, el Servicio de Administración Tributaria siempre ha podido acceder a nuestros movimientos cuando hay algo sospechoso para checar la discrepancia fiscal.

El SAT no necesita crear ninguna regla nueva para checar qué fue lo que pagaste con tu tarjeta, debido a que con la factura electrónica se especifica el tipo de pago que se realizó, ya sea con tarjeta, transferencia, cheque o efectivo.

¿Qué es la discrepancia fiscal?

La discrepancia fiscal es un proceso mediante el cual el SAT puede acceder a tu información para poder conocer si los gastos de tus tarjetas de crédito y débito corresponden a los ingresos que tienes y si no corresponden, investigar el por qué no lo hacen.

Desde el 2013, se ha establecido que se tomarán en cuenta los gastos, adquisiciones de bienes, depósitos en cuentas bancarias, inversiones financieras, gastos en tarjetas de crédito, entre otros, para poder realizar el ejercicio de discrepancia fiscal.

Como ya sabrás, las tarjetas de crédito y débito son una importante fuente de información sobre tus ingresos y egresos, inclusive, el SAT puede solicitar a los bancos la información que considere necesaria para poder realizar el correcto ejercicio.

¿Qué pasa si mis ingresos no corresponden a mis gastos?

No es por espantarte, pero en caso de que tus ingresos no correspondan a tus gastos, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) podría aplicar multas y/o recargos, esto buscando evitar la evasión de impuestos, sin embargo, esto no siempre ocurre.

De igual forma, en los bancos hay un tema que debe arreglarse, sobre todo en las tarjetas que son de débito.

Para evitar problemas con tu tarjeta de débito, deberás conocer principalmente cuál es el límite de dinero que puedes recibir, y siempre evitar a toda costa sobrepasar ese límite, pero ¿por qué? porque si sobrepasas el límite, además de que tendrías problemas con Hacienda, también podrías tener problemas con tu banco.

En caso de que no supieras esto anteriormente y ya te pasaste del límite que podías recibir en tu tarjeta y tu banco te mandó alerta, ¡no te preocupes!, sólo acude a tu institución bancaria y coméntales el problema; en algunas ocasiones sólo te pedirán que abras tu cuenta un poco más para que puedas recibir más dinero.

Además, el banco te hará una pequeña entrevista para preguntarte de dónde salieron los ingresos extra que recibiste y el por qué rebasaste el límite de la tarjeta, la mayoría de veces no hay mayor problema, así que mantente tranquila o tranquilo e intenta no sobrepasarte ni gastar más de lo que ganas mensualmente.

Publicado originalmente en El Heraldo de Chihuahua