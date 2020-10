Disruptores | Louderband, el Linkedin de la música

Le pasó a todo el mundo, pero la pandemia le representó especialmente a la industria del espectáculo y la música un golpe muy bajo, platica el emprendedor argentino Javier Sverldoff.

Con los escenarios prohibidos indefinidamente, las clases canceladas y los estudios cerrados, los profesionistas de la música, grandes y pequeños, están imposibilitados casi del todo para ganarse el pan de cada día.

Es por eso que la empresa de Javier, Louderband, enfocada en digitalizar y cerrar las distancias en la industria musical, está teniendo tan buen recibimiento entre profesionistas y entusiastas.

“La pandemia de Covid-19 fue un golpe muy fuerte para la industria porque fuimos de los primeros en cerrar y vamos a ser seguramente los últimos en abrir sin saber cuándo va a ser esto.

“Por eso es que todos nos sonríen y nos agradecen por nuestra propuesta, porque hay que pensar que a pesar del contexto hay que seguir generando ingresos (como músicos) y para nosotros es muy placentero sentir que estamos realmente aportando a la industria de la música que tanto amamos”, platica.

Louderband es una plataforma digital enfocada en acercar empleo a músicos de todas las tallas y al mismo tiempo difundir sus conocimientos entre entusiastas de la música.

La principal línea de negocio al momento de Louderband se llama Sound Market y consiste en un marketplace en el que la oferta y la demanda musical se encuentran vía digital. En ella, personas con requerimientos específicos en el ámbito musical publican trabajos o vacantes que requieren ser atendidas, como por ejemplo un guitarrista para cierta sesión, una maestro para clases presenciales, un técnico de audio para un concierto o un operador de consola para una grabación.

Por el otro lado los profesionales de la música ven las vacantes disponibles, se candidatean y envían una propuesta económica. De ser aceptada por el empleador, se realiza el trabajo y una vez que está terminado satisfactoriamente Louderband libera el pago acreditando el beneficio en ambas partes.

La plataforma también funciona como un agregador de la oferta de estudios disponibles. Si un músico necesita un espacio para hacer una grabación, Louderband le acerca la oferta cercana a él, le cobra, y aparta el tiempo requerido. Esto maximiza los espacios muertos de los estudios.

Louderband abreva de plataformas de trabajo remoto como Workana, emprendimiento argentino de gran éxito en Latinoamérica gracias a su modelo de intermediación en el que trabajadores independientes como diseñadores, desarrolladores web o abogados encuentran ofertas laborales a la distancia.

“ Workana nos ayudó mucho cuando empezamos en el tema de desarrollo (tecnológico). Veníamos muy golpeados de ir contratando gente que terminaba por no dar el ancho, gastando dinero, y Workana nos facilitó la forma de encontrar talento. Eso es algo que quiero traer al mundo de la música”.

Según explica Javier, esto representa un cambio profundo sobre cómo se establecen las relaciones laborales en el mundo de la música, muchas veces basadas en los círculos culturales cercanos o de amistades y parentela. Con Louderband, los profesionistas de la música pueden establecer vínculos con personas, países y ambientes que, de lo contrario, les estarían vedados.

La plataforma funciona para la publicidad digital de currículas musicales, las cuales antes estaban constituidas casi por completo por los discos en los que el músico había participado; y que con la llegada del streaming como Spotify o Apple Music la difusión de la data sobre los colaboradores de cada producción se perdido.

Es así como Louderband busca ubicarse como el omnicanal digital por el que los músicos encuentran y ejecutan su trabajo sin importar su ubicación y contactos.

“Lo que vimos en Argentina era mucho el pedido que nos hacían de cómo exportar servicios a otros países, 'necesito que me vean en otros mercados'. Para encontrar trabajo en el mundo de la música siempre nos manejamos de con el boca en boca, de ir con el primo de un amigo, entre cuates, LinkedIn no se usa en la música.

“Los músicos muchas veces están muy alejados de la tecnología en cuanto a cómo se vinculan para ampliar su clientela, les es difícil y caen en plataformas que no están diseñadas para esto, por lo general se están comunicando dentro de su círculo y tampoco saben cómo armar una campaña para generar nuevos clientes. Es una mezcla de muchas cosas, todos los músicos tienen el interés de llegar a más lados y quizá no habían podido porque no había una herramienta como la que estamos ofreciendo nosotros”.

AHÍ VAMOS

Javier Sverdloff es un músico de formación, quien antes de crear Louderband se había dedicado tanto a la producción como a la academia, así como a la venta y renta de equipo de sonido.

Según cuenta, la idea detrás de la plataforma surgió en el 2010 junto a su socio Mariano de Luca, cuando reparó que la principal plataforma de promotoría del talento musical era MySpace, la cual no contaba con ninguna herramienta enfocada en este tipo de profesionistas.

“'Ni siquiera se podían conocer los temas de las bandas, hay algo que aquí no está resuelto', pensamos”.

Fue hasta 2014 en el que los socios lanzaron una red social para miembros de la industria musical enfocada principalmente en ayudarles a conseguir nuevas audiencias, contactos y trabajos.

Con el tiempo la plataforma fue evolucionando hacia su modelo actual de marketplace de talento musical y en 2016 fue seleccionada por el Ministerio de Cultura de la Nación como uno de los ganadores del concurso de Innovación Cultural. Para 2017 la plataforma se incluyó en la publicación “50 innovaciones destacadas de Latinoamérica y el Caribe”, del Banco Interamericano de Desarrollo.

En este periodo Louderband incluyó en su modelo de negocios la segunda vertical, a la que llamaron Lessons.

Lessons es una plataforma de enseñanza en la que profesionistas de la música venden cursos en video sobre todo lo relativo a la producción musical, desde el aprendizaje de instrumentos hasta técnicas de ejecución avanzadas, así como también todos los aspectos técnicos relacionados como la edición, el ensamble, o incluso la acústica de espacios, la iluminación y la fotografía musical.

“La cantidad de temas a abordar son muchísimos. La premisa que tenemos es que el único requisito es que tengamos la música como hilo conductor, porque pueden ser guitarristas, fotógrafos e ingenieros. Tenemos infinidad de instrumentos, de géneros y de habilidades que cada quien enseña con su estilo personal y su enfoque, lo que hace que todos los contenidos se diferencien de los otros”.

Según explica Javier, para los consumidores Louderband aporta una experiencia de aprendizaje más organizada y profunda que la que pueden ofrecer plataformas como YouTube, pues Louderband da seguimiento a los avances y la posibilidad de extender las clases a sesiones en vivo entre maestros y alumnos.

En tanto, para los profesionales de la música les representa una monetización de su tiempo y talento, a la cual no habían recurrido. Esto cobra importancia especialmente en estos tiempos de pandemia, en los que la industria musical se apagó por completo.

“Les fuimos acercando la propuesta a distintos profesionales súper reconocidos en la industria y vimos que no estaban haciendo nada parecido, ni siquiera entendían el concepto de la plataforma, pero una vez que lo hicieron les salía una sonrisa y dijeron que sí. Estaban acostumbrados a cobrar por hora trabajada y esto es generar un ingreso pasivo, una nueva unidad de negocio para ellos que no estaban tocando. Por eso creo que tenemos el mejor contenido de música en cuanto a videos y cursos”.

Según explica Javier Sverdloff, México siempre estuvo en el plan de ruta de la plataforma debido a la importancia que representa para la industria latinoamericana de la música; destino en el que apenas iniciaron operaciones este septiembre de 2020 y que marcará la primera vez que Louderband saldrá de Argentina.

De esta manera, Louderband utilizará al país como puerta de entrada para los demás países de habla hispana, como Colombia, Chile, Perú y España, así como Estados Unidos y así alcanzar la meta en el corto plazo de llegar a los 200 mil usuarios activos. Esto, con el objetivo primordial, dice Javier, de ayudar a más músicos en problemas a causa de las dificultades propias de la pandemia.

“México siempre estuvo como el lugar donde queremos estar, es muy importante para la música y es un mercado inmenso, es el primer gran escalón y el próximo paso son los demás países.

“La industria necesita apoyo, uno está viendo siempre a los artistas de más renombre que quizás no están en las giras, pero hay que pensar que detrás de ellos hay más de 40 personas trabajando y ni hablar de los músicos independientes. Nosotros de nuestro lado estamos tratando de hacer las herramientas para que esto suceda, pero allá en casa hay que pensar que es un momento de apoyarlos”.

