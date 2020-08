Disruptores | Esta plataforma te adelanta tu nómina

Escúchalo en el podcast ⬇️

El 81 por ciento de los mexicanos confiesa que están constantemente estresados a causa de las presiones financieras de la vida moderna, explica el emprendedor de ascendencia iraní, Nima Pourshasb.

La razón principal: el dinero con el que cuentan al momento no les sería suficiente si es que se atraviesa un imprevisto. Esto cobra mayor sentido en los inciertos tiempos por la pandemia de Covid-19.

“Gran parte de este estrés es que estoy muy justito, no llego al día de la nómina. Estamos acostumbrados a que nos paguen cada 15 días, pero no nos damos cuenta de cuántos de nosotros realmente sufrimos por eso.

"¿Cuántos estamos estresados justo por esa razón?, porque no llegamos al final de quincena, porque acabamos haciendo cosas que no nos gusta hacer como endeudarnos, pedir prestado o incluso dejar de pagar. Nos hemos acostumbrado a algo a lo que no deberíamos”.

La fintech que Nima ha fundado, Minu, pretende cambiar el paradigma del pago quincenal y de paso quitarle la carga de estrés que le representa a los trabajadores mexicanos el esperar para recibir la justa paga por su trabajo.

Minu es una plataforma que da acceso inmediato al salario ya trabajado de los empleados formales en cualquier momento, sin tener que esperar al día de pago de nómina.

Mediante la colaboración con las áreas de recursos humanos, Minu lleva cuenta de los días que ya han sido trabajados por parte de sus usuarios así como su nivel salarial. Los usuarios, sin importar si es fin de quincena o no, acceden a la aplicación y solicitan parte de este salario ya trabajado que les es depositado inmediatamente; transacción por la cual pagan una cuota fija de 39 pesos independientemente de la cantidad retirada.

En México 65% de las personas viven de nómina en nómina sin crear ningún tipo de ahorro

Para las empresas, la colaboración con esta plataforma no les representa un cambio en su flujo de caja quincenal, pues la paga en adelanto va por cuenta de Minu. Al final de mes Minu les informa qué trabajadores solicitaron su paga y en qué cantidad y los empleadores sólo realizan el descuento al trabajador y hacen el pago correspondiente a la plataforma.

Según explica Nima Pourshasb, en el fondo Minu les da liquidez inmediata a los trabajadores y los empodera financieramente, pues dejan de depender del día 15 para disponer de su remuneración, reduciendo así el nivel de estrés financiero y sus niveles de endeudamiento.

“Vimos un problema muy grave en México que era que 65 por ciento de las personas viven de nómina en nómina sin crear ningún tipo de ahorro. Eso es lo que causa, cuando hay un imprevisto te endeudas y uno de cada tres mexicanos hoy en día pide un préstamo para cubrir sus sus gastos recurrentes, lo que es muy alarmante conociendo las tasas de interés demasiado altas que hay en el mercado en comparación con los salarios en México.

"Creemos que hay que revolucionar el concepto del cobro de la nómina, no tiene ningún sentido para nosotros que nos paguen el día 15 y el día 30. Son momentos en el tiempo que están completamente desconectados de nuestras necesidades financieras diarias. Esto no es un préstamo, un adelanto, un anticipo, esto es acceso a lo que ya has trabajado y que legalmente te pertenece”.

LA REVOLUCIÓN DE LA NÓMINA

Nacido en Irán, la familia de Nima buscó refugio en Europa tras el inicio de la revolución del ayatolá Jomeini, donde creció para convertirse en financiero enfocado en mercados emergentes, principalmente en Medio Oriente y África.

Luego de egresar de Harvard trabajó en la firma de capital de riesgo General Catalyst, lo que le dio las tablas para más tarde ocupar posiciones ejecutivas en varias startups de tecnología en los ámbitos de pagos, eCommerce, medios digitales, video juegos online y marketplaces.

Su primera empresa fue FormaFina, un sitio de compras de artículos de moda y de hogar de diseñadores de Estados Unidos para consumidores latinoamericanos, la cual llevó a crecer hacia mercados como Buenos Aires, Sao Paulo, Bogotá, Santiago Miami y Ciudad de México, donde se quedó a vivir hace seis años.

Antes de crear Minu y como antecedente directo, Nima había trabajado en las oficinas de México de Banco Sabadell, donde lanzó la versión móvil de la institución bancaria con una propuesta enfocada en el ahorro, con cuentas sin comisiones y sin saldos mínimos.

Según cuenta, la idea que dio vida finalmente a Minu vino luego de que el portero que cuidaba el edificio donde vivía constantemente le pedía a Nima una adelanto de su paga para liquidarlo puntualmente en la siguiente quincena.

“Se me quedó en la cabeza, le daba mucha pena, era un hombre que trabajaba muy duro y simplemente por un tema de tiempos tenía este tema de estrés y tener que pedir ayuda. Nos pusimos a pensar por qué, de dónde viene este concepto de pagar el día 15 y 30, y vimos que sucedía igual con gente del banco que no llegaban con liquidez al fin de quincena”.

Junto con socios y colegas de Sabadell lanzaron la primera versión de Minu en abril de 2019 y hoy con poco más de un año de vida, 65 empleadores ya utilizan la solución, los cuales representan a 100 mil trabajadores, entre los que se encuentran grandes corporativos como OfficeMax, Total Play, Grupo Brisas, Indra, Mabe o Rappi o instituciones como el Instituto Electoral del Estado de México.

La propuesta de Minu ha tenido eco entre los inversionistas, pues en su primera ronda de capitalización logró levantar entre el público siete millones de dólares por parte de los fondos Village Global, QED Investors, Next Billion Ventures y Mountain Nazca, además de ser reconocida como una de las 30 Promesas de los Negocios 2020 de la revista Forbes.

Foto: Cortesía Minu

Nima Pourshasb detalla que el crecimiento de Minu ha venido emparejado con el interés de las empresas para ofrecerlo como una prestación para sus trabajadores y que al mismo tiempo no tiene costo para ellas, o cambia sus tiempos y procesos de pago en la nómina.

Sin embargo, hay un beneficio adicional. Las empresas tradicionales no pueden permitirse transformar sus tiempos de pago debido a las alteraciones que implicaría en su flujo de caja y su planeación financiera. La plataforma les permite entonces subirse al tren del salario on demand como ya sucede en industrias como el delivery y la movilidad en aplicaciones como Rappi o Uber.

“Somos grandes creyentes que el producto de nómina va a cambiar radicalmente en los próximos 10 años en un mundo en el que todo es on demand, nuestra música es on demand, un Uber es on demand. Es es muy raro que lo que más necesitamos para vivir, que es nuestro salario, no lo sea así.

"El salario on demand es una tendencia muy clara que las empresas más grandes en Estados Unidos ya están implementando, Walmart, Amazon, BestBuy ya están ofreciéndolo porque hace sentido tener acceso cuando lo necesitemos”.

No obstante, esta revolución en el salario trae consecuencias. Como Nima reconoce, el que las personas puedan disponer de todo su salario antes del día quince puede venir acompañado de desequilibrios financieros, pues el final de mes aún está ligado a muchos cobros habituales como tarjetas de crédito, colegiaturas o pago de servicios.

Para ello, Minu, junto con los empleadores, establecen candados para que los trabajadores no se acaben su salario antes del fin de mes, como son número máximo de retiros o tope para los mismos.

Esto es especialmente importante durante tiempos de pandemia, explica Nima, pues la plataforma ha visto un aumento importante en los retiros hechos por personas que no han perdido su empleo, pero sí están afrontando imprevistos, como gastos médicos o la pérdida del empleo de algún familiar.

“Cualquier proyecto de tecnología financiera, de servicios disruptivos, tiene que estar basado en el supuesto de que lamentablemente siempre va haber un porcentaje de personas que van a tomar decisiones incorrectas y se van a hacer daño a sí mismas. Tenemos la suerte de estar viendo un crecimiento muy fuerte. Tenemos clientes donde lamentablemente han tenido que hacer despidos y son usuarios que también perdemos, pero lo estamos compensado por el volumen muy fuerte y el tamaño de clientes nuevos que están entrando a la plataforma. El crecimiento que hemos tenido en los últimos meses ha sido muy fuerte”.

Prueba de esto es que Nima espera cerrar el año con una cartera de 125 empresas utilizando Minu para llegar a 200 mil trabajadores registrados, prácticamente duplicando sus operaciones.

De cara hacia innovar aún más en el mercado mexicano, Nima adelanta que se encuentran construyendo una opción para posiblemente incluir en Minu a trabajadores no formales, pero que sí dependen de una fuente de empleo constituida para percibir sus ingresos, como pueden ser trabajadores del hogar, así como otros productos relacionados al ahorro y la reducción del endeudamiento.

“Ahora mismo tenemos un plan de hiper foco en México con este producto de liquidez, estamos hablando con muchas de las empresas más grandes del país y el año que viene es justo ofrecer más productos de salud financiera. Si nos ampliamos hacia otros países sería de la mano de nuestros clientes multinacionales que ya tenemos.

"Vemos que ya está llegando esa demanda, creamos la categoría en el país y claramente somos el líder. Las empresas están preocupándose por sus trabajadores, están pensando en cómo mejoramos la cultura, cómo les damos beneficios para que sean más productivos, para que los podamos atraer y retener. Así pues, estamos convencidos que la oportunidad en México es gigante”.









