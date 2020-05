Disruptores | Arkangeles: El Venture Capital no se muere, sólo se transforma

El mundo de las startups y el Venture Capital no se ha paralizado por el Covid-19, explica Luis X. Barrios. Las nuevas empresas basadas en tecnología siguen apareciendo todos los días y las personas dispuestos a invertir en ellas siguen ahí.

Lo que ha cambiado –dice– son las necesidades de las personas y la forma en la que el ecosistema de emprendimiento está encontrando en ellas nuevas oportunidades para aportar valor al mercado.

“Llámale coronavirus, llámale ciclo económico, lo que es cierto es que cuando hay crisis siempre hay oportunidades. Claramente hay que saber olfatearlas, hay que saber dónde están, pero tampoco es ciencia de cohetes o se debe de ser un experto en Wall Street para entenderlo.

“Tu vida cotidiana ha cambiado, reflexiona qué ha cambiado en tu casa, qué has usado que no usabas antes y de qué te estás volviendo un usuario asiduo. No es de genios, ahí están las oportunidades”, platica.

La plataforma que Luis ha fundado, Arkangeles, ayuda a que los emprendedores que saben leer estos tiempos de contingencia encuentren capital para realizar sus sueños, y del otro lado, para que personas comunes y corrientes se conviertan en sus ángeles inversionistas.

Arkangeles es una plataforma internacional de crowdfunding especializada en el fondeo de startups, o empresas latinoamericanas nacientes basadas en tecnología.

Cada año la plataforma convoca a alrededor de 800 empresas que van comenzando y selecciona a un puñado, de las cuales ha validado su seriedad y la viabilidad de su modelo de negocio.

“Entre ocho y 10 por ciento de las compañías que revisamos consideramos que están listas para recibir inversión, que cuentan con el equipo bien formado, con un buen tamaño, bien constituida, jurídicamente en orden, con cierta atracción y que han logrado ya ventas”.

Tras esto, personas con carteras de todos los tamaños pueden empezar a invertir a partir de 10 mil pesos en alguna de las empresas que Arkangeles ha curado y con el tiempo empezar a recibir ganancias a partir de los dividendos generados por las nuevas empresas.

En el portafolio de startups latinoamericanas financiadas de Arkangeles se encuentran nombres como el neobanco Albo, el entrenador personal Instafit o la plataforma logística Liftit, en tanto que actualmente se están buscando ángeles inversionistas para startups de movilidad, gaming, food delivery, vivienda o salud, sólo por mencionar algunas.

Arkangeles ha logrado el reconocimiento de fondos de altos vuelos los cuales ya invierten en startups a través de la plataforma, tales como 500 Startups, YCombinator, Mountain Nazca o el Banco Mundial.

“Google, Facebook o cualquier aplicación que usamos y que valen millones y millones de dólares empezaron por algún lado, con un emprendedor, un equipo, y ángeles inversionistas.

Foto: Arkangeles

“Lo que mí me motivó para crear Arkangeles no fue el transaccionar y ser el banquero que tiene una fintech, el objetivo final es el de movilizar capital hacia emprendedores, visionarios, a industrias que cambian nuestra calidad de vida para mejorar todos, para generar un progreso en el país”.

EL EVANGELIO

Ingeniero industrial por la Universidad Iberoamericana y maestro en administración de empresas por el Babson College de Massachusetts, la carrera de Luis ha estado permanentemente ligada al mundo del emprendedurismo.

En 2013 fue uno de los fundadores de The Pool, workplace concebido en torno a la creación de una comunidad emprendedora en sus centros de Polanco, San Ángel y Montes Urales en la Ciudad de México.

Para 2015 fue invitado a formar parte del reconocido Kauffman Fellows Program, un proyecto basado en San Francisco enfocado en educar y sofisticar a inversionistas de alto impacto con el fin de desarrollar el ambiente emprendedor en todo el mundo.

“No me enseñaron a firmar cheques, cambiaron mi cultura y forma de pensar a estar empujado por una misión de generar un impacto más que por el dinero que puedes ganar”, explica Luis, quien también acudió a la Singularity University de Silicon Valley, patrocinada por Google y la Nasa, para refinar su visión sobre el emprendedurismo.

“Me dije que lo que tenía que hacer es enfocar mi vida y mi energía a crear nuevas formas de invertir en nuevas empresas, a ser más inclusivo, y permitir a más gente poder involucrarse en esto”.

Con el conocimiento adquirido sobre inversión, transformación exponencial de industrias e impacto global fue que decidió en 2017 lanzar Arkangeles, con el fin de que fuera un semillero para las soluciones a problemas que aún aquejan a Latinoamérica.

Para Luis, la falta de acceso a servicios como de salud o financieros, el tráfico de las grandes metrópolis, la falta de empleo, la inseguridad o el desabasto de artículos de primera necesidad son problemas que pueden ser más llevaderos si se le permite a emprendedores desarrollar nuevas propuestas.

“Año con año la población global demanda servicios que los oligopolios y los gobiernos no se dan abasto, no tienen capacidad de atenderlos de manera correcta y digna para mejorar la calidad de vida de la gente.

“El país y los ciudadanos piden a gritos soluciones y la única forma de dárselas es a través de la innovación, a través de invertir en gente relativamente loca, en ideas absurdas que después se convierten en realidad”.

ALAS

Según explica Luis, en un caso común de una startup egresando de una aceleradora cualquiera suele solicitar al mercado entre 5 y 10 millones de pesos para fondear sus planes de expansión, por lo que busca inversionistas con al menos 500 mil pesos.

De esta manera, Arcangeles democratiza el mundo del Venture Capital para darle entrada a personas con presupuestos más modestos pero que quieren empezar a mover su dinero fuera de los pequeños márgenes de ganancias de los cetes o que está guardado en una cuenta de banco haciendo rico a banqueros que lo utilizan para hacer sus inversiones.

“Todos tienen la misma oportunidad de inversión, tanto el que tiene mucho dinero como el que tiene una chequera más limitada. Ser una plataforma de fondeo colectivo nos permite pedir menos capital y que te sientas incluido. En su justa proporción, el tamaño de las ganancias que tienes tú como ahorrador son las mismas que las de alguien que metió millones de pesos.

“Es algo en lo que hay que evangelizar, en que hay mejores formas de invertir el dinero. Los activos que hoy ofrece el banco para invertir no son rentables y nada más te cobran para mantener sus operaciones dinosáuricas con demasiadas sucursales y edificios en las mejores zonas del país, no se vale cuando hay muchas tecnologías que pueden automatizar esos procesos”.

De acuerdo con Luis, el surgimiento del Covid-19 y la crisis económica es un caldo de cultivo para el desarrollo de más empresas tecnológicas al ser más ágiles, más pequeñas, con menos activos fijos que las empresas tradicionales, las cuales están siendo disrumpidas en toda su estructura y están necesitadas de recortar gastos.

De esta manera, en medio de la pandemia él ve la oportunidad perfecta para que los nuevos pequeños inversionistas acepten el riesgo y capitalicenPodcast a una startup, hagan crecer su dinero y le permitan al mundo conocer una nueva solución a sus problemas.

“Creo que esta crisis va a ayudar al sector digital y en el corto plazo van a emerger nuevos modelos de negocio (...) la gente está confiando más en comprar productos y servicios por internet, los negocios apalancados en mucho software, que los vuelve más eficientes, van a beneficiarse significativamente y los que no se puedan adaptar van a morir en el corto plazo.

“Vivimos en un mundo nuevo, claramente hay riesgo pero no considero que esto se vaya a caer. Van a haber personas que se aprieten el cinturón, pero también los que digan 'ahora es cuando', porque entienden que cuando hay crisis hay mayores oportunidades y si sueltas billete y engrandeces a las compañías con menor competencia... entonces vuelas”.