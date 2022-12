Directivos de The New York Times abandonaron la negociación, acusa sindicato

Tras darse el conocer el paro laboral que iniciaron más de mil 100 empleados de The New York Times, el sindicato dio a conocer que los directivos no negociaron de buena fe, esto luego de haber fijado la semana pasada un plazo para la firma de un nuevo contrato.

El grupo sindical, que forma parte del NewsGuild de Nueva York, había fijado la media noche como fecha límite para lograr un acuerdo, sin embargo, dieron a conocer que la empresa no quiso seguir con las negociaciones, lo que los llevo a tomar la decisión de comenzar el paro.

Te puede interesar: Medios en EU entran en crisis: CNN y The Washington Post despiden a decenas de empleados

"Hoy estábamos dispuestos a trabajar todo el tiempo que fuera necesario para llegar a un acuerdo justo, pero la dirección se levantó de la mesa a falta de cinco horas", tuiteó el miércoles el sindicato del diario.

Los redactores, editores del medio, así como otros miembros del sindicato, han indicado que están cansados de las negociaciones que se han prolongado desde que caducó su último contrato en marzo de 2021.

OMG! Kim Kardashian y Kanye West: la millonaria cifra que pagará el rapero por manutención

Un artículo, publicado en el mismo medio, señalaba que desde la primavera de 2021 se han reunido con la empresa para llegar a un acuerdo sobre salarios, cobertura de salud y jubilación, lo cual no se ha logrado por más de un año.

El paro de 24 horas en The New York Times es la primera vez que los empleados participan en una huelga desde principios de los años 80 y se produce en medio de un creciente movimiento sindical en todo EU, en donde empleados de Amazon, Starbucks y Apple se han organizado para luchar contra, lo que consideran, prácticas laborales injustas.

Por su parte, el rotativo emitió un comunicado confirmando que había comenzado la huelga.

“Las huelgas suelen ocurrir cuando las conversaciones se estancan. Ahí no es donde estamos hoy. Si bien la empresa y NewsGuild se mantienen separados en una serie de cuestiones, seguimos intercambiando propuestas y avanzando hacia un acuerdo”.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Es decepcionante que tomen una medida tan extrema cuando no estamos en un punto muerto", finalizó la empresa.

Con información de EFE y AFP