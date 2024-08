Avon se declara en bancarrota, ¿cómo afectará a las vendedoras mexicanas?

Recientemente, Avon Products Inc. (API), una sociedad no operativa de la marca Avon, se declaró en bancarrota tras recibir múltiples demandas por un producto. Este caso se traslado a los tribunales de Estados Unidos, donde se está llevando a cabo un proceso para determinar el futuro legal de la empresa.

Se destacó que esta firma ya no vende sus artículos dentro de Estados Unidos, ya que detuvo estas operaciones en ese país desde 2016. Es así como ahora ha buscado, por la vía legal, hacer frente a los estragos generados por los inconvenientes mencionados.

De acuerdo con la prensa internacional, la decisión de declararse en quiebra vino por los señalamientos relacionados con un talco. Por el momento, están buscando la manera de reducir los impactos negativos. A continuación, te daremos más detalles de este hecho.

¿Esto afectará a las vendedoras mexicanas?

La decisión de la empresa de declararse en bancarrota no afectará a las promotoras que ofrecen este producto de manera directa en México, ya que ese proceso legal solo aplica para el holding de Estados Unidos. Esto significa que sus operaciones se mantendrán con normalidad en otros países.

En este sentido, es importante señalar que API es solo una sociedad no operativa que gestiona los bienes de la compañía, pero no tiene ningún tipo de actividad económica, por lo que este problema no tendrá impacto en el mercado internacional.

Así lo confirmó Kristof Neirynck, el director ejecutivo de la empresa: "Seguimos centrados en impulsar nuestra estrategia comercial a nivel internacional, lo que incluye modernizar nuestro modelo de venta directa y reactivar la marca para acelerar el crecimiento".

“Desde que asumí el cargo de director ejecutivo a principios de este año, me siento cada vez más motivado por nuestras fortalezas y oportunidades, respaldadas por nuestros valiosos asociados y casi 2 millones de representantes en todo el mundo”, puntualizó.

¿Qué sucederá?

Por su parte, la firma, a través de un comunicado, precisó que habían apelado al “Capítulo 11 en el Tribunal de Quiebras de EU para el Distrito de Delaware para abordar su deuda y sus pasivos heredados por talco”, por lo que están a la espera de que esto se resuelva.

Mientras tanto, Natura &Co, la compañía con sede en Brasil que adquirió Avon en 2020, llegó a un acuerdo para comprar las participaciones de las operaciones no estadounidenses de Avon por 125 millones de dólares en forma de oferta de crédito.

En otras palabras, esa compra puede traer grandes beneficios, así lo explicó John Dubel, presidente de API, quien aseguró que esos movimientos “maximizarán el valor de nuestros activos y nos permitirán abordar nuestras obligaciones de manera ordenada”.

"Tenga en cuenta que The Avon Company, que es la marca Avon en los EU actualmente propiedad de LG Household & Health Care Ltd., no está afiliada a ninguna otra entidad de Avon y no es parte de los procedimientos del Capítulo 11", se concluyó.

