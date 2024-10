En Tamaulipas, el alza del salario “pasó de noche”

Tampico.- Aunque Tamaulipas es uno de los estados donde el salario mínimo se elevó en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, su mayor lastre sigue siendo la alta inseguridad que repercute de diferentes maneras en la calidad de vida de sus habitantes.

Para Minerva Hernández y Aurora González, trabajadoras que residen en la frontera de Tamaulipas, el aumento del ingreso mínimo durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador pasó prácticamente de noche, pues su situación económica no ha mejorado.

Hernández, de 54 años de edad y empleada de una maquiladora en Matamoros, dijo que gana mil 900 pesos a la semana y constantemente trata de acudir a Ferias de Empleo para mejorar su condición económica.

Finanzas ¿La 4T transformó el bolsillo de los mexicanos? Los 3 datos para responder

Yo no tengo apoyo de algún programa social, lo que ganó lo destinó apenas para vivir: la mitad en comida, servicios, agua y luz, 25 por ciento se va al transporte para poder seguir trabajando.Minerva Hernández.

De las 1.61 millones de personas ocupadas laboralmente en Tamaulipas, 41.2 por ciento son mujeres y 58.8 por ciento hombres. El salario promedio mensual en el segundo trimestre de 2024 fue de ocho mil 460 pesos mensuales, de acuerdo con información de Data México de la Secretaría de Economía.

En Tamaulipas, el ingreso corriente total promedio es de 19 mil 679 pesos. Las principales fuentes de ingreso de los hogares en 2020 fueron ingreso del trabajo (66 por ciento) y transferencias (16.4 por ciento).

“No veo que podamos mejorar en el trabajo, por eso me pongo a buscar cada vez que puedo”, dijo Hernández y aseguró que en este sexenio no vio cambios en su estilo de vida, por lo que no tienen mucha esperanzas en la siguiente administración.

Aurora González, quien es cajera en el comedor de una maquiladora de Reynosa, detalló que percibe un salario de mil 800 pesos semanales.

Gano mil 800 pesos aproximadamente por semana, de cajera en un comedor industrial, mi hijo tiene la beca Benito Juárez y eso nos ayuda un poco, pero aún así uno batalla.Aurora González.

Para Aurora, su único objetivo económico es pagar lo prioritario, pues no tiene forma de ahorrar. “Ya tengo casi dos años en el trabajo y no hay una vacante por el momento. Así como está subiendo todo de precio no creo que exista una mejoría, pero nos adaptamos a lo que venga”.

Los últimos datos de Coneval muestran que en 2020, 32 por ciento de la población en Tamaulipas se encontraba en situación de pobreza moderada y 3.8 por ciento en situación de pobreza extrema.

Trabajador de una empresa maquiladora de Reynosa, Tamaulipas. Foto: Cortesía del Gobierno del Estado de México.

Las principales carencias sociales de Tamaulipas en 2020 fueron el acceso a la seguridad social, los servicios de salud y el acceso a la alimentación.

Además, según datos del Censo Económico 2019, las principales problemáticas que enfrentan las unidades económicas con hasta 10 trabajadores en Tamaulipas son inseguridad pública (26.8 por ciento), altos gastos en pagos de servicios (12.6 por ciento), baja demanda de bienes o servicios (11.8 por ciento) y otras problemáticas (18.9 por ciento).

Minerva Hernández y Aurora González consideran que aún con el cambio de Gobierno se ven pocas posibilidades de que el sector obrero tenga oportunidades de crecer.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Creo que mejoraría para los empresarios y los que tienen mayores oportunidades de crecer, pero con nosotros, la gente que vivimos al día es más difícil, no veo posibilidades pero tenemos que trabajar duro.Minerva Hernández.