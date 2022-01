"Para finales de enero" AMLO prevé recuperar empleos perdidos por la pandemia

Al reconocer que todavía hay una pérdida de empleos del orden de 45 mil plazas en el país, luego de la pandemia, el presidente Andrés Manuel López Obrador pronosticó que para finales del mes de enero, se dará la recuperación de empleos que se habían perdido con la pandemia.

“Para Finales de mes no vamos a tener pérdida de empleos”, dijo el presidente, al subrayar que al inicio del mes se habían perdido 108 mil plazas, de acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Sin embargo, al corte del 14 de enero, dijo que ya sólo faltaban 40 mil plazas, por lo que estimó que estos empleos se van a recuperar al cierre de estos primeros 30 días del año.

Asimismo, resaltó que el sector empresarial se ha portado bien y son pocos los que han despedido a su personal con el fin de evitar pagar derechos laborales.

“No creo que haya muchos despidos (en diciembre), la mayoría de los empresarios se portan bien, no son desalmados que empiezan a sentir que no van a vender y corren de inmediato a sus trabajadores. Son pocos los que actúan de esa manera”, dijo el presidente”.

Asimismo, agregó que no cree que en esta nueva ola se den despidos masivos de empleados, como había ocurrido anteriormente en 2020, pues aseguró que la economía está creciendo y se requiere a los trabajadores.

“Yo pienso que no va a haber muchas bajas o despidos porque aunque esta nueva ola de contagios, está creciendo, no se ha detenido el crecimiento de la economía y también va a ser transitorio, no va a durar, entonces no veo que se presente la misma situación de la variante Delta”, sostuvo el mandatario.

Dijo con respecto a los contagios del mes pasado en materia de despidos, no fue por COVID, sino que algunos empresarios despiden a trabajadores para no pagar derechos laborales como aguinaldos.

Finalmente, expresó, “lo que padecimos en diciembre y no fue por COVID, es lo que siempre hacen algunas empresas: es despedir a los trabajadores para no pagar prestaciones, entonces es distinto al COVID”, concluyó.