PAN defenderá triunfos en Silao, Yuriria y Santiago Maravatío

León, Gto.- Debido a que son muy cerrados los números, a partir de este miércoles a las 8 de la mañana el PAN defenderá los triunfos en Silao, Yuriria y Santiago Maravatío, en el conteo de voto por voto en las casillas donde existan dudas, declaró Eduardo López Mares, dirigente del Partido Acción Nacional en el Estado de Guanajuato.

Sobre Silao que está en manos de Morena, invitó al ex candidato a aceptar la derrota y entregar el municipio a los panistas. “Hago un llamado a Carlos García, ex candidato de Morena en Silao, para que reconozca su derrota en la ciudad, los números no mienten, ganó Melany Murillo del PAN”.

En Silao, el PAN ganó con 26 mil 114 votos (36.21%) contra 25 mil 831 sufragios de Morena (35.82%).

Sobre Yuriria, dijo que también ganó el blanquiazul con Victoria Ramírez con 11 mil 382 votos (36.45%), y en segundo lugar quedó el Verde Ecologista con Ángeles López quien sacó 11 mil 092 votos (35.52%).

“En Yuriria ganamos con nuestra candidata Victoria, en mesa de trabajo interna todos los representantes del Partido Acción Nacional que conformaron la estructura electoral, analizaremos qué paquetes se van a abrir”, comentó.

“También se tiene una elección muy cerrada en Santiago Maravatío donde se ganó por más de 200 votos”, explicó López Mares.

En dicha ciudad José Paniagua del PAN obtuvo 2 mil 316 votos (51.10%), mientras que en segundo lugar quedó Fernando Rosas de Morena con 2 mil 057 votos (45.38%).

Dijo que la Ley Electoral señala que este miércoles a partir de las 8 de la mañana se llevarán a cabo las sesiones de cómputo en donde se tendrán que revisar cuáles son los paquetes electorales a recontar debido a que las actas no coinciden.

“Ya sea porque no es legible el contenido, porque hay un resultado menor al 1% entre el primer y segundo lugar, o cuando los votos nulos son mayores a la diferencia entre el primer y segundo lugar. Vamos a estar a la expectativa de lo que ocurra, el PAN va a estar defendiendo cada uno de los distritos locales y federales de los municipios, sabemos que en democracia se gana y se pierde hasta con un voto, pero vamos a defender la decisión ciudadana”, concluyó.