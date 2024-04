Nosotros salimos a escuchar a la gente de Salamanca; Conchita Cornejo

Para Conchita Cornejo, aspirante a la alcaldía de Salamanca por parte del Partido Verde Ecologista de México, su principal motivación para contender a este puesto de elección popular es sacar a Salamanca del retroceso que se ha presentado desde hace más de cinco años.

“Conchita Cornejo Sale de una familia de diez, con unos padres hermosos, con unas buena educación, me invitaron a participar en el partido Verde Ecologista de México, en donde estoy con muchas ganas de cambiar Salamanca, de que sea libre, justo y tenga paz, esto porque veo que Salamanca está hundido desde hace muchos años y sigue siendo el mismo de siempre, no vemos un cambio en educación, deportes e infraestructura, entonces eso fue lo que me motivó a mi para tener mejores empleos y mejores oportunidades para todos los salmantinos”, señaló Conchita Cornejo

Tras haber recorrido diversas comunidades y colonias del municipio de Salamanca, la representante del PVEM enfatizó que todas sus propuestas de campaña ha sido escuchar las necesidades y carencias que han exigido los habitantes por varios años.

“Tenemos una infinidad de propuestas, las cuales surgieron por ir preguntando a la ciudadanía nos las dijera, entre las cuales quieren el impulso para los niños en cuestión de deporte, cultura y arte, becas para que continúen estudiando; hemos recibido muchas quejas de todas las mujeres que nos dicen que les han prometido becas como ayudas económicas y no se les ha dado; nosotras las vamos a dar a las madres solteras e hijos todo lo que necesitan para que Salamanca crezca”, señaló.

En materia de seguridad la aspirante señaló que es difícil el poder hablar de una propuesta en materia de seguridad, ya que esto depende además del nivel estatal y federal, sin embargo Conchita Cornejo buscará mejorar la policía municipal de Salamanca.

“Dentro de mis propuestas en materia de Seguridad es más cámaras, más rondines, darles más equipamiento y mejora en sus salarios; si les brindamos apoyos a los jóvenes los podremos ir quitándolos poco a poco de las calles y evitar que sean presas fáciles para la delincuencia”, explicó.

Derivado a la inseguridad que se presentó en el municipio de Celaya, en donde una aspirante, la aspirante comentó que se le hizo una solicitud al gobierno municipal en donde tras un acuerdo entre los gobierno estatal y federal se realizó el trámite en el ámbito municipal pudiera brindársole seguridad para este proceso electoral

“Estamos en proceso del escrito para poder hacer formal el acompañamiento por parte de seguridad, el cual a más tardar el martes se podría dar. no hemos tenido el problema de amenazas, nosotros somos un partido que no tenemos problema, me ven como una persona que no tiene cola que le pisen, no tengo miedo mis familiares quieren que decline, pero no lo voy a hacer, si ya entré y mi lucha es para todos los ciudadanos, me voy a quedar, pase lo que pase”, explicó.

Por último, la represente del partido Verde Ecologista dijo que “La diferencia que hace Conchita Cornejo es que no soy con experiencia política, yo salgo de mi casa con todo el entusiasmo y con las ganas y preparación que me dio el partido para luchar por todos los ciudadanos, no tengo experiencia para robar ni mentir, es la diferencia entre los partidos grandes a los partidos como al que represento, el cual es un partido chico, pero conmigo es un partido fuerte y con posibilidades de ganar. Mi pensamiento es ganar la presidencia de Salamanca, Guanajuato”.