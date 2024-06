No se registraron incidentes durante proceso electoral 2024

Durante el proceso electoral en el municipio de Salamanca, el vocal del 08 Distrito Electoral del INE en Salamanca Adrián Arredondo Cabrera, se llevó a cabo de una manera pacífica, sin registrar ningún incidente de consideración, además señaló que se registró una participación ciudadana cerca del 60% de la lista nominal.

“Tuvimos una jornada electoral pacífica, tranquila con mucha participación ciudadana, cerca del 60% de la ciudadanía acudió a votar de los que están en la lista nominal y eso es muy bueno, porque demuestra que cuando se quiere, se tiene la cultura cívica de participación. En el caso de la ciudadanía que resultó designada como funcionario, también acudieron a participar, pero no el 100%, pero buscamos siempre tener funcionarios designados, capacitados y apoyarnos de los suplentes y ciudadanos de la fila que ya han tenido otras experiencias y que aceptaron participar con nosotros”, señaló Adrian Arredondo Cabrera, vocal del 08 Distrito electoral del INE.

Arredondo Cabrera indicó que actualmente se encuentran revisando los resultados preliminares en donde el INE se encuentra capturando los resultados de las actas aunque en el PREP ya se visualiza otra cantidad de actas, por lo que actualmente van de paso a paso. Por lo que se encuentran supervisando la totalidad de las casillas.

“En todo el distrito se instalaron la totalidad de las casillas, no tuvimos ninguna casilla sin instalarse. En cuestión de los funcionarios de manera preliminar se ausentaron un aproximado de 15%, todavía falta que tengamos más información de las actas que nos faltan y son un promedio, y esto fue lo que ocasionó la apertura tardía de las casillas porque la ley nos establece esperar a los funcionarios y si no con los suplentes, pero en caso de que no haya suplentes, hay que esperar al menos hasta las nueve para poder integrar la mesa directiva de casilla con seis funcionarios”, añadió.

Ante la falta de personal que conformaba las Mesas directivas de casilla, el vocal del 08 Distrito electoral, comentó que se les dio la instrucción de esperar a los capacitadores para que esperaran un poco más para ver si llegaba otra persona que participará en la mesa directiva.

“Hay gente que le gusta participar en todos los procesos electorales, inclusive nos damos cuenta cuando nuestros capacitadores andan en campo y nos comentan que gente que no sale sorteada les interesa participar y nos echamos mano de las personas que han participado en los procesos electorales anteriores; esperábamos alrededor de esta cantidad de participación, porque en el 2021 estuvimos cerca del 47% de la participación y en esta ocasión subió un 13% de lo que se esperaba”, concluyó.