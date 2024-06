Israel Marmolejo Arellano invita a la ciudadanía a ejercer su derecho al voto

Luego de ejercer su derecho al voto, el aspirante a la alcaldía de Salamanca por parte del Partido del Trabajo Israel Marmolejo Arellano, invita a la población a ejercer su derecho al voto, con lo cual podrán generar un gran cambio para el municipio de Salamanca.

“Se hizo un trabajo alentador, próspero a pesar de que todavía hay ataduras acerca de que la gente no hace conciencia al voto y vota por colores, creo que se hizo un trabajo de conciencia con los ciudadanos y estamos en espera de que hoy decidamos quien lleva las riendas de nuestro municipio los próximos tres años”, Señaló Israel Marmolejo.

El aspirante enfatizó que durante el periodo de campaña se sintió tranquilo y realizó un trabajo cercano con la gente, además de que a pesar de que el partido al cual representa y ser pequeño, cuenta con el espacio para poder albergar a la ciudadanía y generar un verdadero cambio.

“Me siento tranquilo, sabemos que el partido como tal es pequeño que ha tenido una presencia modesta, creo que hoy estos partidos tienen una gran posibilidad de albergar a los ciudadanos que desean participar ya que los partidos grandes hoy en día y a tienen posicionados a sus candidatos incluso con anticipación; en el caso de Morena se va a ver perpetuada en el poder, y va a ser imposible poder salir en una plataforma política como lo es Morena”, explicó.

Marmolejo Arellano, comentó que “en realidad no soy un político, soy un comerciante, no estoy acostumbrado pues a tantas cosas sucias o desigualdades. Hoy decidimos participar y ser la imagen debido a que un grupo de ciudadanos nos organizamos, pero en realidad soy un ciudadano más, yo había pensado en no volver a salir en un proceso pero quizá sea bueno aportar un poco más y crear una plataforma política pero no quiero que nos pase lo que a nuestros políticos que veo cada tres años en las boletas”

Al ejercer su voto en la escuela primaria de la comunidad de Cerro Blanco de Mancera Caudillos de la Revolución, invita a la ciudadanía a no dejar de lado su derecho al voto.

“Esperamos que todos los ciudadanos sigan haciendo conciencia y que sigan participando en su derecho al voto; aquí en la zona donde nos encontramos hay mucha afluencia de personas creo que habla bien de que los salmantinos estamos generando más conciencia y queremos un cambio, hoy esperamos que los resultados favorezcan a Salamanca e invitar a los que no han venido a participar a que lo hagan y estarán hasta las seis de la tarde; ya ejercí mi derecho al voto y aportando mi granito de arena para Salamanca”, concluyó.