"Es una malagradecida", dice Xóchitl Gálvez a Sheinbaum tras su "confusión" con AMLO

La candidata presidencial Xóchitl Gálvez llamó este sábado "malagradecida" a su rival, Claudia Sheinbaum, tras un lapsus en el que la oficialista dijo que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, llegó al poder por "ambición personal".

“Yo creo que sí es lo que ella piensa, pero qué malagrecida es con el que la puso ahí, porque decirle eso al que realmente sí hizo campaña y al que realmente se aventó (duró) 18 años tratando de llegar (a la presidencia), yo creo que sí fue el subconsciente, yo creo que ella sí realmente piensa eso", declaró Gálvez a los medios.

La opositora se refirió a un discurso que ofreció Sheinbaum el viernes en Baja California Sur, donde dijo: "venimos luchando desde hace años, nosotros no vamos a llegar a la presidencia, como lo hizo el presidente, Andrés Manuel, por una ambición personal".

Al final del mitin, la exjefa de Gobierno de Ciudad de México rectificó.

"Si hay una cosa que se haya entendido de manera distinta, por supuesto que no es el caso. El presidente López Obrador llegó a transformar nuestra patria y vamos a llegar también a transformar también nuestra nación", expresó.

Aún así, Gálvez criticó a la campaña de su contrincante por haber bajado de las redes sociales el video del mitin, por lo que ya no es posible verlo.

"Ella solita se pone el pie, realmente la manera en la que bajan la información es increíble, el autoritarismo con el que actúan", comentó la opositora.

Y, además, señaló un doble estándar después de que el oficialismo se aprovechó de un lapsus de Gálvez, quien el 11 de abril expresó: "si a los 60 años no has podido hacer un patrimonio, eres bien güey (idiota)", en referencia a que Sheinbaum declaró no tener propiedades a su nombre.

"Ah, pero si se trataba de mí, hasta le meten lana (invierten dinero para difundirlo)", mencionó ahora.

El intercambio de críticas entre las candidatas sube a tres semanas de que se realicen las elecciones del 2 de junio, cuando cerca de 98 millones de votantes están convocados a renovar más de 20 mil cargos, incluyendo la presidencia, los 128 senadores, los 500 diputados y nueve gobiernos estatales.