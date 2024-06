Daniela Monserrat ejerce por primera vez su derecho al voto

Para Daniela Monserrat García, participar por primera vez en el proceso electoral más grande de la historia de México fue una grata experiencia, a pesar de los retrasos ocasionados por la falta de funcionarios en las casillas.

“Me sorprendió el hecho de que faltaran funcionarios, y si no iban a participar lo hubieran hecho a la mera hora, porque hacen quedar mal a los demás y trataron de arreglar lo que otros no cumplieron y que pena que para ser mi primera votación me haya tocado vivir esto”, comentó Daniela Monserrat.

Desde tempranas horas y acompañada de su madre, Daniela Monserrat García se incorporó a la fila para poder ejercer su voto ciudadano, el cual se llevó a cabo luego de dos horas, debido a que no se contaba con la cantidad de funcionarios de casilla, hecho que desanimó un poco a la salmantina.

La casilla en donde la joven salmantina ejerció su voto, fue la comunidad de Cerro Blanco de Mancera, en donde acudió en compañía de su madre.

Durante todo este proceso electoral fue suficiente para que Daniela Monserrat García analizará a detalle las propuestas dadas a conocer por los aspirantes a la presidencia de la república, Gubernatura y sobre todo la alcaldía de Salamanca, diputados y senadores.

“Si analice todas las propuestas y las propuestas de cierto partido me convencieron, sí, tanto a nivel federal, estatal y municipal, no me costó tanto trabajo el poder elegir a un aspirante a los tres niveles de gobierno”, señaló.

Con la compañía de su mamá y sus consejos, Daniela Monserrat se mostró firme y decidida para ingresar por primera vez, luego de escuchar su nombre por parte de los representantes de casilla.

Con una firme convicción Daniela Montserrat García, tomó por primera vez sus boletas con las cuales aportará su voto para definir al próximo gobierno que representará a México, Guanajuato y Salamanca. Para posteriormente colocar su voto en las urnas correspondientes y salir con una decisión que se nota en su rostro al formar parte del rumbo que tomará México en este 2024.