Cierra campaña Gerardo Arredondo con augurio de triunfo en Salamanca

Confiado en que la lluvia fue un augurio de un triunfo, al ser la primera que se registró en la zona urbana de Salamanca, el candidato de la coalición “Fuerza y Corazón X Guanajuato”, Gerardo Arredondo Hernández cerró su campaña en la explanada de la plaza cívica Miguel Hidalgo, acompañado de su familia, el candidato a diputado local Diego Calderón Martínez, diputado federal Isidoro Bazaldua, además de los representantes municipales de los partidos de Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática.

En su breve intervención a causa de las condiciones climatológicas, Arredondo Hernández pidió a los salmantinos su confianza para rescatar Salamanca a través del proyecto que representa para el periodo 2024-2027, luego del propio abandono que tuvo el actual Gobierno, ante la falta de atracción de inversiones, generación de empleo, seguridad, desarrollo de obra pública, asistencia social y esquemas para atender la sequía y estrés hídrico que atraviesa el municipio, por lo que la misma lluvia que se registró durante el evento, confío en que será un augurio de triunfo en la próxima jornada electoral.

“Este es el augurio, vamos ganar el domingo, vamos a demostrarles que no nos gusta lo que nos hicieron, vamos a demostrarle la gente del campo que no nos gustó el abandono, no nos gustó que nos dejaran sin agua, no nos gustó que esas madres que están buscando a sus hijos, no las tomaran en cuenta, no nos gusta su manera de gobernar, nosotros tenemos un compromiso con Salamanca, nosotros no tenemos hambre, mi familia no tiene hambre; tiene ganas y tiene ganas de sacar a Salamanca hacia adelante”, asentó.

De igual manera se dijo orgulloso de los partidos que lo representan, además de hacer la invitación a simpatizantes y militantes a cuidar las casillas durante el proceso electoral, ya que dijo que en su proyecto habrá honestidad, transparencia, “de eso se van a encargar los jubilados de Salamanca, hay más de 18 mil jubilados en Salamanca que vamos a sacar adelante esto, no un peso va salir que no esté contabilizado, vamos hacer las cosas bien, les vamos a demostrar que si se puede demostrar que si se puede gobernar sin ser unos bandidos, que se han robado todo lo que han podido”, acusó.

Frente a su familia, amigos y asistentes al evento Gerardo Arredondo se comprometió a tener la Presencia Municipal más honesta que ha habido en la historia de Salamanca, “de verdad cuenten conmigo y de la seguridad, en Salamanca nunca había habido una seguridad tan mala, gente tan irresponsable, hoy vamos a hacer las cosas diferente, vamos poner en manos de salmantinos la seguridad, muchas gracias por estar aquí, les encargo este 2 de junio, vamos con todos nuestros candidatos”, concluyó.