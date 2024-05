Cierra campaña Alma Alcaraz en León acompañada de Claudia Sheinbaum

León, Gto. A cinco días de la elección, la candidata rumbo a la gubernatura de Guanajuato de la coalición "Sigamos haciendo historia”, Alma Alcaraz, concluyó su campaña política acompañada de la candidata presidencial, Claudia Sheinbaum Pardo.

De acuerdo a información de los organizadores, al evento que se llevó a cabo en la Velaria de la Feria de León llegaron más de 22 mil 500 simpatizantes que apoyaron a Alcaraz con el grito de “gobernadora”.

Durante su discurso, la candidata a la gubernatura, hizo un recuento de sus propuestas de campaña donde dijo que en Guanajuato “nunca más salarios de hambre” con 4 mil 600 al mes por 10 horas de trabajo diarias.

“Estamos haciendo un gran acuerdo con empresarios, donde ya están firmando y comprometiendo a subir los sueldos porque nos vendieron como si fuéramos manos de obra barata. Guanajuato tiene los peores salarios de la región, del país, pero cuando entremos al gobierno del estado a los guanajuatenses se les respeta”, dijo.

Como el Tren Maya sistema de movilidad de Guanajuato

Alma Alcaraz resaltó sus propuestas en materia de seguridad y procuración de justicia que está coordinando de la mano con el ex secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch.

Además de la construcción de dos Hospitales y 10 Universidades del Bienestar durante su primer año de gobierno, así como el proyecto del tren para Guanajuato de la calidad del Tren Maya.

“Vamos a implementar el tren rápido en el municipio de León, pero además este tren va a pasar por Silao, Guanajuato capital, Irapuato, Celaya, Salamanca y va a terminar en los Apaseos. Vamos a tener el mejor sistema de movilidad en la región. Queremos tener un tren de la calidad del Tren Maya que construyó el mejor presidente de la República”, agregó.

En relación al proyecto del agua, la morenista mencionó que desde el gobierno de Guanajuato se van unir al plan hídrico de la próxima presidente de la República, Claudia Sheimbaun Pardo.

Dijo que andan diciendo que no es de Guanajuato, que ella no decidió dónde nacer, pero sí donde luchar “Por ahí andan diciendo, no saben ni qué decir de mí porque no tengo una sola cosa que me puedan señalar”, añadió.

Al evento llegó el morenista Gerardo Noroña, el candidato al Senado por el mismo partido, Ricardo Sheffield Padilla y la candidata a la alcaldía de León, Vanessa Montes de Oca.