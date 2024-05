Asesinan a colaborador de campaña del candidato a alcalde de Padilla, Tamaulipas

Gerardo Guadalupe Gallegos Turrubiates, colaborador de la campaña del Manuel Silvestre, candidato a alcalde del municipio de Padilla por el Partido Acción Nacional (PAN), fue asesinado este martes en en la misma localidad de Tamaulipas.

Manuel Silvestre dio a conocer el crimen, de quien aparte fue su compañero de escuela.

“Lamento dar esta noticia, me parte el alma y me parte el corazón, me siento muy consternado y muy triste pero debo informarles, hace algunas pocas horas un compañero de escuela, de trabajo y de muchas batallas, colaborador cercano de esta campaña, nuestro buen amigo Gerardo Guadalupe Gallegos Turrubiates fue asesinado en su domicilio”, dijo.

“Pido enérgicamente a las autoridades competentes que esclarezcan este cobarde asesinato, además que se redoble la seguridad, no nada más en Padilla, en todos los municipios, que lo necesitamos”.

Manuel Silvestre indicó que “quieren acabar con un pueblo alegre, con un pueblo que exige justicia, que exige paz, y hoy más que nunca exigimos justicia para sus amigos, colaboradores, para sus familiares, pero sobre todo para sus padres, mi mas sentido pesame, sé por lo que están pasando”.

Oficialmente no se ha precisado las condiciones en que ocurrió el crimen y la Vocería de Seguridad y Protección Civil aún no emiten un informe al respecto.

El abanderado del blanquiazul dedicó lo que resta de su campaña a su amigo Gerardo.

PAN Tamaulipas exige que se esclarezca el crimen

Por su parte el Partido Acción Nacional en Tamaulipas exigió que se esclarezca el crimen de quien dijeron era vicecoordinador de campaña local en Padilla.

“Hoy en la mañana nos enteramos de este lamentable suceso, entiendo que es alguien muy joven, que era vicecoordinador, es lo que tengo entendido, de la campaña de nuestro candidato en Padilla, lo lamentamos mucho”, refirió el partido.

“Ayer le tocó al equipo de Movimiento Ciudadano, hoy nos toca a alguien muy cercano al candidato nuestro en Padilla y es lo que hemos venido denunciando”, indicó en rueda de prensa en la que estuvo presente el coordinador de campaña de la coalición Fuerza y Corazón por México en Tamaulipas, Gerardo Peña.

“El partido exige que se investigue, que se llegue hasta las últimas consecuencias como lo hicimos con el caso de Noé -candidato a la alcaldía asesinado en El Mante-, pero nosotros no vamos a caer en el juego de estar atribuyéndole a algún candidato o a algún partido ni mucho menos, queremos que se esclarezcan estos hechos que ensucian el proceso político en Tamaulipas”, concluyó.

Hasta el momento la Vocería de Seguridad y Protección Civil de Tamaulipas no ha emitido un reporte oficial sobre el asesinato de Gerardo Guadalupe Gallegos Turrubiates, colaborador de la campaña del candidato a alcalde en el municipio de Padilla.

