A sus 82 continua en busca del cambio para Salamanca y México

A sus 82 años de edad, Félix Gutiérrez Gutiérrez sigue firme en su compromiso de ejercer su derecho al voto, participó en este proceso como lo ha hecho por más de 60 años en el municipio de Salamanca.

"Siempre he participado en las elecciones, aunque la verdad siendo franco a mis 82 años llegó más de 60 años participando y los gobiernos son regulares, buenos o malos; yo toda mi vida he trabajado hasta que nos llegó el apoyo por parte de esta presente administración federal, y los demás no nos daban absolutamente nada", señaló Félix Gutiérrez Gutiérrez.

Para esta ocasión, Felix comentó que no se mantuvo informado en los debates presidenciales, sin embargo conoce las propuestas de los candidatos, para poder ejercer su voto con certeza.

"En esta casi no vi los debates pero hablan puras cosas que no deben, solamente se decían de cosas, pero uno como ciudadanos tenemos que participar en este proceso electoral porque ahí decidimos quién será el que nos gobernará y si no queda por el que votamos al menos la lucha se hizo", comentó.

Durante estos más de 60 años, desde la gestión de Adolfo Lopez Mateos, el señor Félix Gutierrez ha realizado su derecho al voto, buscando un cambio importante para México. Añadió que durante todo este tiempo le.ha tocado ser testigo de dos sexenios que a su punto de vista han sido los peores que México ha tenido.

"Me ha tocado vivir varias presidencias de la república y si le pudiera decir cuál ha sido la peor, diría que fue la de Peña Nieto y la de Salinas de Gortari han sido los peores presidentes que México ha tenido al frente. Por otro lado la mejor ha sido está administración porque volteo a ver a los adultos mayores y nos ha brindado este apoyo", señaló.

En sentido Félix Gutiérrez comentó que el sexenio que está por concluir fue de gran importancia para y para los adultos mayores ya que fueron los más beneficiados por los apoyos federales.

"Fue el primer señor que ayudó a la gente pobre, y ahora es universal porque hasta los ricos les está dando, y ahora tenemos que esperar al próximo presidente y ver si continúan volteando a ver a los adultos mayores", comentó.

▶️ Suscríbete a nuestra edición digital

Por último el habitante, señaló que al conocer quién saldrá victorioso de estás elecciones para que puedan continuar con los apoyos sociales a los que en realidad los necesitan.