Cita romántica de López-Gatell desata memes y lo nombran #LordConquista

Tal parece que la gente le ha otorgado un nuevo cargo a Hugo López-Gatell, pues de ser el subsecretario de Salud, bastaron un par de minutos para convertirse en el meme del momento, incluso fue bautizado como #LordConquista.

Esto, luego de que el funcionario fuera víctima de los reflectores siendo captado en plena cita amorosa, lo cual dejó varios corazones rotos, diversas críticas respecto a la pandemia y por supuesto, una inmensa lluvia de memes.

La imágenes fueron difundidas a través de redes sociales en donde se observa a López-Gatell acompañado de una mujer, a quien demuestra su afecto y lo comprueba el romántico beso que se dieron este par de tórtolos.

Respecto a las críticas, lo cual le hizo ganar su nombramiento de #LordConquista, resaltaban el que no usaba cubrebocas, el no respetar la sana distancia, que más bien era imposible en el acto, y su labor ante la pandemia del Covid-19, que hasta el momento ha dejado 83 mil 507 muertos y un total de 809 mil 751 personas contagiadas.

Algunos de los comentarios que se podían leer en redes sociales:

"En varias ocasiones, @HLGatell hizo un llamado a la ciudadanía para que no saliera de sus hogares si no era necesario ante la pandemia de coronavirus, y que tomara sana distancia, cosa que él mismo no respeta, por lo que fue apodado #LordConquista ".

"Hasta López Gatell se volvió covidiota con su date, sin cubrebocas y beso y beso que al cabo los que se murieron ya se murieron".

"Sin más; así festeja #LordConquista 83,507 muertes por #Covid_19",

#LordConquista @HLGatell

Y la sana distancia? #DoctorMuerte pic.twitter.com/QrWObKlQL6 — Wichô Álvarez ™® 🇲🇽 (@wichoalvarez) October 10, 2020

Sin embargo, hubo quienes no lo tomaron de manera negativa, de hecho, defendieron al funcionario: “¿A estas alturas alguien besa a su pareja con cubrebocas puesto? Mucha hipocresía en las críticas a López Gatell. Qué viva el amor”.

“Critican a López- Gatell por besuquearse en un restaurante pero ustedes andan en la playa de vacaciones”.

Aquí te compartimos algunos de los memes que hicieron a este "rompecorazones" ⬇️

#LordConquista GUAPEL ROMPE CORAZONES.#anitasabrosita @sabrosita590 #SabadoDeGanarSeguidores #SaludMental #Sabado pic.twitter.com/YcVB2OK2fJ — ANA MARIA DOMINGUEZ (@ANARADIOYTV) October 10, 2020 Lopez Gatell haciendo una prueba de Covid-19 con la lengua para después Vacunarla a esta paciente que se encuentra muy grave. Héroe Nacional. pic.twitter.com/UGpAtLS77E — Out Of Context Tabasco (@outcontextab) October 10, 2020 Yo llegando al restaurante donde Gatell me está engañando: https://t.co/s6pPzINj5A pic.twitter.com/QV7S6mfyHT — 𓃟 (@hebertosinlao) October 10, 2020 Cuando veo que una mujer está besándose con mi Hugo López-Gatell en una cafetería de la colonia Roma pic.twitter.com/wczvXlMr3O — Dave Sassenach (@Venusdenko_) October 10, 2020 Supongo que esto significa semáforo verde, Doc Gatell.🤒🦠💚 pic.twitter.com/9rHKqG48h7 — 𝕾𝖊ñ𝖔𝖗 𝕷𝕷𝖆𝖓𝖙𝖔 (@llantodeburgues) October 10, 2020 Muchas mujeres con el corazón roto 💔

Gatell es Alfa, que no les extrañe 😎 pic.twitter.com/rzDzk5qBNG — MAKALAKESH (@monomonky) October 10, 2020 Ver esta publicación en Instagram @memesymimosas #SusanaNoVinoHoy Una publicación compartida por Memelas de Orizaba (@memelasdeorizaba) el 9 de Oct de 2020 a las 7:58 PDT





Con información de || Denisse Pérez Antonio | El Sol de Puebla ||