El perfil de “non essential”, a quien se puede encontrar en la red social como @sunnyarkade, publicó, este jueves 2 de abril, un video de apenas 14 segundos en el que se puede observar algo que parece ser una materia plasmática o una criatura color negro profundo con movimiento.

Anybody know what this is? pic.twitter.com/B2dQLTm4td — non essential (@sunnyarkade) April 2, 2020

El clip se compartió en Twitter con la pregunta en inglés “¿alguien sabe que es esto?”, mientras que en la grabación se ve como unas personas aprecian el extraño ser mientras lo mueven con un machete.

Te recomendamos ➡ En la contingencia, aumenta hasta el doble la infidelidad

Lee la nota completa Aquí