En redes quedó registrado un espectacular avistamiento de objetos voladores no identificados (OVNIs) que provocó diferentes reacciones.





Um what?!?



This video is from a friend in Miami



Can anyone explain? pic.twitter.com/VmHXheCc61 — Rogan O’Handley 🇺🇸 (@DC_Draino) June 24, 2020





⬇️Da clic aquí⬇️

Doble Vía ¿Será el 27 de junio el ‘fin del mundo’?

Fue en redes sociales donde circuló un video que, según la información, fue registrado en el cielo de Miami, Florida.

Varios perfiles compartieron el espectáculo nocturno en el que, una serie conformada por seis luces, de origen desconocido, se mueven.









⬇️Da clic aquí para ver la nota completa⬇️