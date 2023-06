¡Va leonesa a la final de Tengo Talento Mucho Talento! Anel Bravo a un paso de lograr su sueño

León, Gto.- (OEM-Informex).- La maestra más viral de León va a la final de “Tengo Talento Mucho Talento” y busca ser la ganadora de este importante concurso en Los Ángeles, California.

Y es que no sólo ganó fama en las redes sociales por el video que compartió a través de su TikTok en el que mostró creativos acordeones elaborados por sus estudiantes de secundaria como una herramienta de estudio previo a sus exámenes bimestrales.

En el concurso de talento también se volvió viral, luego de que previo a su participación en los cuartos de final se cayó en el escenario, pero logró su lugar en la semifinal con el tema “Lo que tenías conmigo” de María José.

MAESTRA Y CANTANTE

Anel se presentó como orgullosa “panza verde” y contó que vive con su mamá y con sus siete perritos Chihuahua, maestra de la materia de Química en una secundaria pública de León.

“En mis clases cero aburrimiento y me gusta ser maestra, pero amo cantar”.

Aseguró que la primera vez que se presentó en el escenario de “Tengo Talento Mucho Talento”, programa producido en Los Ángeles, California y transmitido por Estrella TV, fue mágica, y en los cuartos de final se cayó.

“Aunque no lo crean, esa caída me trajo muy buena suerte. Fue mágica, pero muy cardíaca”, dijo Anel, y es que la juez Carolina Ross le dio el pase directo a la semifinal.

La cantante dijo que esta oportunidad la buscaba desde los siete años y afirmó que así se caiga miles de veces, se va a levantar y a seguir cantando.

SEMIFINAL

Durante la semifinal el jurado le preguntó su sentir al hacerse viral con la caída, a lo que la leonesa respondió que se sintió impresionada que más de 2 millones de personas vieron ese video en un día.

“Definitivamente la gente dijo que mi talento no era andar en tacones”, dijo bromeando.

El productor Pepe Garza mencionó que le tocó competir con un grupo muy difícil integrado por la cubana Yelena y el tamaulipeco Lunario, por lo que la invitó a hacer su mejor actuación porque no la tenía fácil.

“Estoy consciente de eso, todos son muy talentosos y quienes han pasado por aquí, por algo llegaron. Dios y mis ángeles están a un lado de mí”, externó Anel.

Por su parte, la cantante Carolina Ross le cuestionó: “¿Tienes talento?”, a lo que segura y firma Anel respondió: “Muchísimo talento”.

DEDICA INTERPRETACIÓN A SU ABUELITA

Con una emotiva presentación, la maestra más viral interpretó “En cambio no”, de Laura Pausini, tema que le provocó las lágrimas y que conmovió al jurado y al público asistente.

“Hace dos años falleció mi abuelita y me quedé con tantas cosas por decirle y no pude. Elegí esta canción porque habla de que el tiempo se va y no siempre tenemos la oportunidad de decirles a las personas que la amamos y desgraciadamente lo queremos hacer cuando ya no está. Como es una noche especial decidí cantar esto para ella”.

¡A LA FINAL!

En esta ocasión., además de Pepe Garza, Yuridia, Carolina Ross y Joss Favela, el juez invitado fue Edwin Luna, por lo que hubo un empate entre Anel y Lunario.

Sin embargo, Carolina Ross fue la encargada de decidir que el tamaulipeco tuviera su pase a la final, no sin antes pedir a la producción y a Pepe Garza que hiciera una excepción y la leonesa también tuviera esa oportunidad, pues había hecho una gran participación durante la competencia.

Anel no podía creer lo que escuchaba y así se decidió que mañana en punto de las 19:00 horas por Estrella TV luchará por convertirse en la ganadora de este concurso.