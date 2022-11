Usuario revela el trucos de las maquinas de juegos para poder sacar peluches

IRAPUATO, Gto.- Un nuevo video de TikTok ha puesto al descubierto el sencillo truco que solo pocos han logrado y con el que podrán sacar peluches de una forma certera.

Hemos visto en ocasiones que cuando las personas están en un lugar de juegos para niños, existen maquinas en las cuales podemos ganar algunos de los premios para poder llevarlos a casa como recuerdo, pero esto en ocasiones es muy difícil o hasta imposible para algunos.

Pero existen jugadores que conocen el desarrollo de estos juegos a detalle y son aficionados para compartir sus conocimientos en redes sociales y uno de ellos es el usuario @lachicadelos_munelocos el cual genera contenido de trucos para todos lo amantes de este tipo de juegos.

Este es un video de los recientes, el internauta ha explicado a los usuarios el método correcto para poder vencer a una de las maquinas más complicadas y difíciles de ganarles en estos lugares y se trata nada mas que de las máquinas que contiene peluches y solo podemos obtenerlos a través de un mecanismo de pinza que será manejada por nosotros mismos, que en ocasiones es muy complejo aunque a simple vista parezca fácil.

En está ocasión el tiktoker ha explicado como poder sacar peluche es muy sencillo y solo se tiene que aplicar el truco de “giro de palanca” que hay que intentar que la pinza se ponga en movimiento para generar mejor agarre en el peluche que queramos obtener.

Como se ve en el video este truco no fallará en todo caso ayudará a que obtener uno de estos premios no sea tarea imposible.

Dejamos el video de @lachicadelos_munelocos para que puedas ver cómo es que se ejecuta este truco.

#fyp #muñelocos #suerte #truco #parati ♬ a thousand years (lullaby) - christina perri @lachicadelos_munelocos Responder a @luigignac #demostracion

“ Todos salen en esa posición uff he ganado muchísimos...jajaj no es la palanca no crean eso...con que estén así o boca abajo así salen”, “Esperen que pasen dos personas y luego pasen ustedes”, “Si funsionaaa lo recomiendo”.