Trabajadores de ferrocarriles salvan a un “lomito” que estaba atrapado entre los cambios de las vías

Irapuato, Gto. El momento que vivió este animalito quedo grabado en un video y al ser subido a redes sociales de inmediato se volvió viral gracias a la pronta reacción de los trabajadores que actuaron con rapidez para poner a salvo al perrito.

La grabación fue compartida por el usuario @momentsgang en la red en TikTok y en esta se puede observar la tensión que comenzó entre los trabajadores para ayudar al perrito que estaba tirado y atrapado entre las vías del tren, una situación que al darse a conocer la grabación conmocionó a los internautas por la forma en que este animal estaba sufriendo al encontrarse su pata atorada entre los rieles que hacen cambio de las vías.

El video actualmente ya cuenta con más de 45 millones de reproducciones, miles de comentarios y un millón de “me, gusta” en favor de los trabajadores por haber ayudado al animalito.

Estos son algunos comentarios, “Todos esos hombres, van directo al cielo”, “Millones de bendiciones para todos los que ayudaron al perrito”, “Por estas personas sigo creyendo que los humanos tenemos esperanza”, “A ellos mis respetos”.

@momentsgang (Posting for journalistic purposes only) train track workers coming together to help free a stuck dog. They are heros ❤️ ♬ Call Me Slowed - Dirizt

Para el perrito era imposible escapar por sus propios medios, pero tal parece que el perro con sus chillidos de dolor llamo la atención de los trabajadores, quienes al percatarse de lo sucedido de inmediato actuaron, de no haber estado estas personas, la situación que podría haber tenido un trágico final para este can, que quizá ya tenía varias horas de estar atrapado y sufriendo de dolor.

Se aprecia el momento en que el “lomito” fue liberado después de que varios trabajadores separaron con cuñas las vías y así el perro se liberó, se puso de pie y corrió de inmediato del lugar, comentaron algunos de los trabajadores que este animal termino con final feliz, ya que en otras ocasiones no han tendido tanta suerte por el hecho de que son arrollados por el tren.