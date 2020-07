¡Arriba México! La tlayuda gana Campeonato Street Food Latinoamérica de Netflix

Lugo de una reñida votación, la tlayuda se coronó como la gran triunfadora del Campeonato Street Food Latinoamérica.

Por medio de sus redes, Netflix hizo oficial el resultado de la encuesta, que lanzó tras el reciente estreno de Street Food: Latinoamérica, dónde retó a sus seguidores a votar por su comida favorita.

Asimismo, el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, agradeció al país por haber apoyado a su estado en dicho competencia y haberles dado la victoria.

Gracias a todo México por el apoyo a Oaxaca; en unidad, somos invencibles. ¡Viva Oaxaca! ¡Viva la #Tlayuda! https://t.co/coh0PFirrR — Alejandro Murat (@alejandromurat) July 24, 2020

Christopher Landau, fan de las tlayudas

Fue ayer cuando Christopher Landau, embajador de Estados Unidos en México, pidió al público mexicano que votará para que la tlayuda, originaria de Oaxaca, fuera la ganadora.

Amigos mexicanos: ¡apoyemos a la tlayuda para nuestros amigos de #Oaxaca! https://t.co/0wkAQGUix4 — Embajador Christopher Landau (@USAmbMex) July 23, 2020

Entre sus contrincantes también estaba el choripán de Argentina y el ceviche de Perú.

Cabe destacar, que Landau es gran admirador de la gastronomía mexicana, incluso reveló que hace 25 años fue a Oaxaca como cualquier turista y probó las tlayudas, las cuales le "gustaron mucho" e incluso señaló que las prefiere con quesillo y carne.

Fui de turista hace 25 años y me gustó mucho, pero aún no he tenido oportunidad de regresar como embajador. Ojalá sea pronto.🤞Saludos. — Embajador Christopher Landau (@USAmbMex) July 23, 2020

Street Food: Latinoamérica

Esta nueva serie documental, hará que "se te haga agua a la boca", pues con ella podrás conocer a las estrellas locales de la comida callejera y descubrir los platillos que los han hecho famosos en sus países; así como sus historias de vida que de seguro te cautivarán.

México, Colombia, Argentina, Perú y Bolivia son los elegidos para este viaje de sabores que Netflix trae como uno de los estrenos más atractivos de este mes.

