Señora corre a vendedor de tamales en Estados Unidos, por hacer ruido cerca de su casa

En la red social en Instagram circula un video, en donde se ve a una mujer que comienza a reclamarle por hacer ruido y tocar su bocina cuando pasa por la casa en donde vive ella, por qué le provoca que sus perritos comienzan a ladrar, siendo esto parte de su principal molestia y le pide que deje de hacerlo.

Antonio, que se dedica a vender tamales en Long Beach, California, vivió este momento muy desafortunado mientras él realizaba su trabajo, ya que la mujer que lo abordo es una mexicana quien intento correrlo por promocionar sus tamales con altavoz.

El hombre también grabó todo el insulto y él intentó de correrlo del lugar, sin embargo, lo que indignó a muchas personas al conocer el video fue la manera en que como se dirigió hacia el tamalero, ya que se aprecia como lo está tratando mal e incluso comenzó a cuestionarlo sobre los permisos que debe tener para vender sus productos en Estados Unidos.

Esto es parte del lo que le dice la mujer de origen mexicano que ya se veía molesta con el vendedor de tamales “Cuando vengas a vender tamales, sin licencia y sin permiso, vete para allá, pita de aquel lado, no me importa, por qué para hacer negocio necesitas permiso y tú no los tienes”

El comerciante de tamales, comento que ella lo había insultado primero y que además le recordó que desde hace más de un año le ha pedido que no suene su bocina porque sus animalitos se alteran, por su parte el tamalero le dijo que el problema era la actitud que mostró así él de cómo lo estaba tratando, e inclusive le reclamó por no pagar el tax (impuesto que se cobra en los Estados Unidos).

El video cuando fue dado a conocer por el usuario @enamoradoalex, en la red social de Instagram, luego que se viralizara, la mujer ofreció una disculpa al trabajador ambulante, ya que ese día estaba muy molesta y no midió su enojo con Antonio.