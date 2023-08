Señor trabaja de manera creativa abriendo la puerta en el Oxxo

Un video está circulando en redes sociales de un adulto mayor quien tuvo la oportunidad de hacerse de una “entradita” económica más autoempleándose como “portero” en un Oxxo.

La grabación fue compartida en la red social en TikTok por el usuario @nestoreduardolz, quien muestra al adulto mayor sentado a fuera de la tienda de conveniencia, el oxxo, y trabajando de manera creativa sin la necesidad de estar parado y a la espera de que los clientes lleguen, para abrir o cerrar la puerta con un laso.

Las puertas en estas tiendas de autoservicio se cierran automáticamente, una vez que los clientes las jalan hacia fuera, estas se cierran, pero aquí el señor amarró un lazo en la manija para solamente tener que tirar de ella, por esta ingeniosa idea que tuvo, recibe buenas propinas por parte de los clientes que acuden a esta tienda.

El videoclip, una vez que círculo en redes, los internautas de inmediato destacaron las ganas que tiene de trabajar el abuelito, como destacan algunos.

Estos son otros mensajes que dejaron los usuarios, “A su edad y sigue trabajando ejemplo a seguir”.

“De verdad el señor me saco una lágrima”, “Disculpen, no abra vacante para ese puesto”, “Es valioso por la edad, pero hay unos que tienen 30 y con infinidad de pretextos que ponen para ir a trabajar”, “Me sentía cansado, pero ahora este señor me dio fuerzas”.

Cada vez más algunos adultos mayores buscan oportunidades para auto emplearse y este es uno de miles de casos que se ven a diario por diferentes partes en México, sobre todo en las tiendas de autoservicio en donde se pueden ver a los adultos mayores, que tiene esas ganas de seguir trabajando para llevar un sustento a su hogar.