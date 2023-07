Se encuentra con enorme gusano en la playa y queda sorprendido

Millones de internautas en TikTok quedaron sorprendidos al ver a una persona en la playa que trataba de sacar algo de entre la arena y grande fue su sorpresa al notar que lo que tenía entre sus manos era un gusano de aproximadamente un metro de longitud.

El video fue compartido en la cuenta de @tightlinezfishing, quien muestra al gusano y que hasta el momento la grabación cuanta con más de 50 millones de vistas.

El videoclip muestra que un hombre que camilla sobre la orilla del mar que a simple vista estaría de disfrutando ese momento como todo un turista que goza de los placeres de la playa, como lo son del sol, arena y mar.

#fy #beach #foryou #foryoupage #australia #insane #crazy #spongebob #alaskanbullworm #viral #tiktok #you #fish ♬ I'm Good (Blue) - David Guetta & Bebe Rexha @tightlinezfishing SpongeBob was right #fyp

Pero la realidad era otra cuando entre sus manos sostiene una cola de pez, la cual frota sobre la arena mientras se retira el agua que producen las olas sobre la arena, y vaya sorpresa cuando esta la tiene pegada a la arena y a simple vista se ve que algo la muerde y queda enganchado sobre ese pedazo de pez, para ese momento con la otra mano engancha al gusano que de inmediato la extrae y sorpresa era un gran gusano de playa que es muy conocido como “Gusano toro de Alaska”.

El video, al ser dado a conocer miles de usuarios de la red, dejaron sus opiniones: “Eran las cositas qué dejaban huecos en el piso en Bahía de los Ángeles”, “Ya no me volveré a sentar en el mar”, “Saca todos los que puedas porfa”, “Gusano toro y como todo bicho monstruoso y aterrador”, “Y justo mañana me invitaron a playa”, “No me volveré a enterrar en la arena de las playas”, “Por qué muestran estos justamente cuando vamos a ir a vacacionar a las playas”.