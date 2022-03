Sana con sus manos en el interior del Rincón de Parangueo

Valle de Santiago, Gto. El señor Miguel Ángel Cuevas Ayala luego de haber consumido durante varios años diferentes drogas decidió un día darle un giro muy importante a su vida, estudiar diferentes diplomados y dar masajes a las personas que acuden al rincón de Parangueo.

Originario de esta comunidad comentó que a partir del año 2018 se fue a vivir a Nayarit donde le enseñaron diferentes técnicas para lo cual le explicaron los huicholes que el masaje ayuda a las personas que están estresadas a evitar algún problema de parálisis facial, derrame cerebral y otros problemas de salud.

Los masajes ayudan a controlar la ansiedad, la depresión y otras enfermedades.

El entrevistado quien nació en 1984, expresó que “ durante mucho tiempo consumí drogas, alcohol en exceso y tuve problemas con mis familiares, tenía malas amistades con las que me reunía a drogarme o a tomar bebidas embriagantes. Sin embargo, un día decidí cambiar mi vida, estudiar y ayudar a ms amigos, familiares y a las demás personas”.

Entre las drogas que consumió se encuentran la mariguana, el cristal y otras que le ocasionaron daño en su mente y en su cuerpo, por lo que un día decidió cambiar y ser mejor persona.

“En una ocasión que me desperté en mi casa, me sentí tan mal pensé que me iba a morir por tantas sustancias que había consumido, por lo que le dije a mi mamá Amparo Ayala García que iba a cambiar y que ayudaría a mucha gente para que fuera feliz y viviera sin preocupaciones, a través de los masajes”, refirió.

Actualmente en Salamanca de lunes a viernes brindan terapias de sanación, masajes e imparte pláticas de superación para que las personas vivan mejor. Además, les brinda terapias de masajes y se puede hacer un trabajo personal para que las personas puedan controlar sus problemas de ansiedad, depresión y de estrés.

Cuevas Ayala manifestó que los sábados y domingos desde las diez de la mañana hasta las siete de la noche está en el interior del Rincón de Parangueo una de las siete luminarias que hay en esta ciudad para apoyar a las personas que así lo soliciten.

Recordó que desde el año 2018 a la fecha ha participado en diferentes cursos por lo que sigue preparándose en diplomados otorgados por diferentes instituciones de la secretaria de salud y de la Secretaría de Educación Pública ( SEP) ya que un día decidió cambiar su vida y ser mejor persona, para ayudarse a sí mismo y a todas las personas que lo rodean.

Con su esposa Janeth Cárdenas Villanueva dan masajes en la colonia Obrera de Salamanca y ella no acude al Rincón de Parangueo de manera frecuente ya que se queda los fines de semana a cuidar a sus hijas que tienen de un año y tres años de edad, respectivamente.

Finalmente, el señor Miguel Ángel Cuevas agregó que los masajes tienen diferentes beneficios entre los que se encuentran los de sanación, terapéutico, quita la ansiedad, el stress, la depresión y les ayuda a las personas para controlar dolores en diferentes partes del cuerpo.