Sacerdote patea a un perro en plena misa y se viraliza su excusa (VIDEO)

Un sacerdote de Perú fue severamente criticado en redes sociales tras viralizarse la agresiva reacción que tuvo contra un perro que entró a una misa celebrada en el pueblo de Yungay ubicado en el departamento de Áncash.

El video de más de un minuto, publicado en la cuenta de Tik Tok por @liiy411, se convirtió en tendencia en todas las plataformas digitales por evidenciar el mal acto contra el animal.

Sacerdote patea a perro previo a la comunión

Con la leyenda ‘hoy fui a misa a un pequeño pueblito y esto fue lo que pasó’ inició en el momento donde el sacerdote está en la eucaristía y el perro entró a la Iglesia, se metió de bajo de la mesa del altar y él lo pateó.

La patada fue tan brusca que el perro ladró de dolor y después se retiró. Acto seguido, el sacerdote se dirigió a los asistentes y les llamó la atención.

“Ayer dije que saquen a los perros, es porque traen a esos perros al templo”, reclamó el sacerdote a los asistentes por haber llevado al animal.

Tras su acción, el sacerdote se justificó diciendo que en la biblia Jesús sacaba a latigazos a los animales y dueños de la iglesia.

Ya con la comunión interrumpida, el cura continuó diciendo: “Decía Jesús, mi casa es casa de oración. A veces molesta esto cuando el animal sube y la gente lo que como quien dice… ‘No, que no suba nomás’.

Reacciones se van contra el cura

Tras convertirse en tendencia, el video de Tik Tok tuvo varias reacciones, siendo una de ellas: “Creo en Dios pero no en la Iglesia”.

“La religión no te hace buena persona”, “Terrible justificación, en fin. Que Dios lo guarde y se le olvide dónde”, continuaron las críticas.

En otros comentarios más, reprochaban que aparentemente ninguno de los asistentes enfrentó al sacerdote en defensa del perro.

“¿Y los que estaban ahí, que? Estaban ahí solo de espectadores, yo que ellos me levanto y lo dejo a ese sacerdote solito y sin feligreses ¿A ver que hará”, en otro, “pues yo como espectador me levanto y hago Roche al sacerdote así me vote de la mismísima misa”.

