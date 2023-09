Ratón se esconde en el pliegue de un pantalón para evitar ser atrapado por un gatito

Irapuato, Gto. Los animales no deja de sorprender en las redes sociales y esta vez un pequeño ratón sorprendió con una acción evasiva que le dio buen resulto y con esta evitó que el pequeño minino lo devorara.

El video en esta ocasión fue compartido en la cuenta de @Maryana_kravets, quien mostró el preciso instante en que el roedor se trepó al tiro del pantalón de un joven, que no le importó que este ratoncito se haya subido a su pie.

En el videoclip se ve como el gatito se acerca hacia donde esté un joven y empieza a olfatear al pequeño roedor, sin imaginar que este ya estaba escondido sobre el pliegue del pantalón, aunque se ve que esta persona intentó ayudar al ratoncito para que el gato no lograra su objetivo de devorarlo, el ratoncito hizo todo lo posible para no moverse, ya que con cualquier movimiento podría caer al suelo y cayera en las garras del pequeño felino.

#томіджері ♬ Tom And Jerry - V.A. @maryana_kravets врятована😅 #кіт

También se observa en la grabación que el felino lo busca, pero no logra ubicarlo, tal parece que por su corta edad el gato le falto experiencia para ubicarlo y cazarlo, fueron algunos de los comentarios de los internautas.

La grabación ya cuenta con más de 5 millones de reproducciones, miles de “me, gusta” y de comentarios que han realizado los cibernautas en esta plataforma social.

“El ratón diciendo, no me ve, no me ve”, “Se ve tierno ese ratoncito, pero, yo hubiera pegado un grito si se me sube así”, “Gracias por ayudarlo a esconderse del michi”, “Lindo ratoncito sí que estaba asustadito”, “El gato, me pareció ver un lindo ratoncito”, “Hasta en la vida real Jerry es más inteligente que Tom”, “Yo ya estuviera zapateando”.

