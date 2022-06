Predica la "Señora católica" en León

León, Gto.- Edith Navarro mejor conocida como “la señora católica”, a la cual quizá la has visto en redes sociales como TikTok, en estos últimos días ha sido vista en el Centro Histórico de la ciudad.

La mujer que predica desde hace más de 16 años lo hacía en municipios de su ciudad, pero ahora visita varios estados de la República y esta es su tercera visita a León.

“A mí me dijo una persona que aquí en León en noviembre del año pasado consagraron a la ciudad a Satanás un grupo de satánicos, no sé si masones, todos esotéricos, brujos, por eso tengan mucho cuidado porque muchos jóvenes andan en la fornicación, el adulterio, en las drogas”, comentó la zacatecana en exclusiva para El Sol de León.

Aseguró que cuando esto pasa, los demonios salen del infierno y se les meten a las personas alejadas de Dios porque ahora los papás no enseñan a los jóvenes ni siquiera a hacer la señal de la cruz.

“Vengo por la gente de León principalmente, pero también quienes vienen a visitar la ciudad porque como aquí hay mucho comercio, sé que viene mucha gente de varios lados”, continúo.

Le gusta mucho el Centro Histórico porque está muy bonito, pero ha visto que las orillas son muy pobres y pidió a los que tienen dinero ayudarlos, llevarles despensa y asistencia médica, según a lo que se dedique cada persona, puede ser pintarles las casas que se están cayendo.

Dijo que su labor es evangelizar a todas las personas, lo que ha logrado por redes sociales porque esto lo hacía casa por casa y era más difícil.

“Yo no ando promoviendo mi imagen, ni mi persona ni nada porque yo soy profeta y todo lo que Digo es lo que me dice Dios, algunas veces meto alguna broma, una canción, pero hasta las canciones tienen verdades como “Me gusta la gasolina” que les gusta a las mujeres y es terrible, pero es verdad porque las mujeres se visten indecentes porque buscan un macho”, comentó.

Aseguró que los tres días de oscuridad serán cuando un cometa impacte en la Tierra, aunque ya andan más 100 cometas alrededor de ella, habrá lluvia de meteoritos, incendios de bosques y la tercera Guerra Mundial.

Foto: Montserrat Ramírez | El Sol de León

“Pero todo se puede detener y aminorar los efectos si oramos, si dejamos el pecado, si vamos a misa, si nos acercamos a Dios, mientras no lo hagamos esto va caminando. Es como el cáncer, si no hay quimioterapias, medicamentos y si no se alimentan sanamente este va aumentando hasta que se muere la persona”, continúo.

Hay mucha ignorancia por hacerle caso a la tecnología, perder el tiempo en bares, discotecas y cosas mundanas, lamentó la mujer.

Finalmente dijo que “bailar zumba es pecado porque es sensual y por la forma en la que se visten las mujeres, porque hasta ponen cortinitas cortitas para que cuando hay viento los hombres pasen y las vean parecen que les están bailando a los hombres que pasan por el lugar, ya les metieron la lujuria y el mal pensamiento”.