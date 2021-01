Por no querer usar cubrebocas internautas bautizan a mujer como #LadyMeVale

A penas llevamos ocho días de este nuevo año y ya tenemos una lady que inaugura el 2021, y es que aunque la mayoría de las personas tienen la esperanza de que este año fuera mejor que el 2020 al parecer tendrán que esperar sentadas, pues en estos escasos días el mundo del internet ha sido sorprendido con varias noticias virales como la que compartiremos a continuación.

"Lady me vale" surgió luego de que el usuario de Twitter @ayore99 compartiera un video con un duración de 45 segundos, en el que se observa como una mujer que viajaba en un autobús de pasajeros se negó a usar cubrebocas y además dice que le vale.

El internauta acompañó su publicación con el siguiente texto: "Por personas sin cerebro como estas por eso estamos como estamos hasta la madre de covid-19 ahora la otra parte el chófer del autobús porque la deja subir sin cubrebocas. #ladymevale".

Por personas sin cerebro como estas por eso estamos como estamos hasta la madre de covid-19 ahora la otra parte el chófer del autobús porque la deja subir sin cubrebocas #ladymevale pic.twitter.com/GUrPWFhd36 — J,M VILLANUEVA. (@ayore99) January 8, 2021

Al inicio de la grabación se escucha a un hombre decir "grábenla y la suben a las redes" a lo que una señora le responde "claro que sí" y agrega "no sabe como hay gente que está sufriendo por la imprudencia de usted", refiriéndose a los pacientes de Covid.

Mientras tanto en todo momento se observa a una mujer con chamarra y un gorro amarillo que dice "me vale, me vale, me vale tu vida" y comienza a insultar a la persona que la está grabando: "pinche perra, coqueta" se le escucha decir.

Segundos después se ve a "lady me vale" levantarse y dirigirse hacia la mujer que la está grabando, posteriormente comienzan a liarse a golpes mientras que un hombre grita "qué pasó señora, ya ve lo qué provoca, por favor bájenla".

Inmediatamente el clip desató la furia de los internautas y comenzaron a criticar su falta de responsabilidad social ante la contingencia que se vive por la pandemia del Covid-19. Mientras que otros culparon al chofer por dejarla subir sin el cubrebocas.

Sin embargo, algunos usuarios de internet señalaron que la mujer tal vez subió al transporte público con el cubrebocas y una vez a bordo se lo quitó.

Hasta el momento se desconoce en qué estado de México ocurrió este lamentable hecho, pero de acuerdo a lo que señalaron internautas pudo haber sido en Camargo, Chihuahua, ya que el usuario que compartió el video tiene en su biografía de Twitter dicho lugar como residencia.